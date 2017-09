Patronii nu mai apeleazã la insolventã

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Atmosfera in randul oamenilor de afaceri vasluieni s-a imbunãtãtit considerabil. Dacã in urmã cu 10 ani intrarea in insolventã era singura solutie de evitare a ruinãrii afacerii, in prezent, foarte putine firme mai apeleazã la astfel de solutii de crizã. În primele sapte luni ale acestui an, au intrat in insolventã doar 33 de firme din judetul Vaslui. Mai mult, in luna iulie, doar 4 agenti economici au solicitat intrarea in insolventã. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, numãrul insolventelor a scãzut cu 28%. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, anul trecut, 46 de firme au intrat in insolventã, iar in anul 2015, 90 societãti au intrat in lichidare judiciarã. Mai mult, in anul 2014, un numãr de 135 agenti economici au intrat in insolventã. În ultimii ani, criza economicã, slaba creditare oferitã de institutiile financiare, precum si atragerea slabã a fondurilor europene au crescut constant numãrul firmelor care au solicitat intrarea in insolventã. Spre exemplu, in anul 2011, nu mai putin de 197 agenti economici au intrat in lichidare judiciarã, iar in 2010, alte 241. Mãsura la care apelau agentii economici avea drept obiectiv salvarea activelor fixe si a patrimoniului, prin transferul acestora cãtre alte firme, fãrã datorii. Potrivit legislatiei privind insolventa, se instituie procedura pentru plata pasivului debitorului in incetare de plãti fie prin reorganizare intreprinderii si activitãtii acesteia, prin lichidarea unor bunuri panã la acoperirea pasivului, fie prin faliment.