Octogenar din Galati ratacit prin Padureni, recuperat de politisti

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

JJoia trecutã, politistii din cadrul Politiei municipiului Husi, au fost sesizati de o femeie din Galati cu privire la faptul cã sotul ei, Petru B., in varstã de 80 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 19 septembrie, cãtre sora sa, care locuieste in Vãleni, comuna Pãdureni. A stat circa un sfert de orã la sora sa, dupã care i-a spus acesteia cã va merge pe jos spre Davidesti, un alt sat din comunã. De la acel moment, familia bãrbatului nu a mai primit niciun semn de la acesta. Imediat dupã sesizarea primitã, politistii au constituit o echipã de cãutare formatã din 17 politisti si 5 jandarmi si au pornit in cãutarea bãtranului. S-au efectuat scotociri in extravilanul satelor Vãleni si Davidesti. La scurt timp, in urma cãutãrilor efectuate, bãrbatul a fost gãsit intr-o lizierã de salcami, langã satul Davidesti. În urma discutiilor purtate cu bãrbatul, a rezultat faptul cã acesta s-a rãtãcit si a rãmas timp de douã zile in zona unde a fost gãsit. Deoarece acesta prezenta semne de deshidratare si prezenta rãni in urma unei cãzãturi, a fost solicitatã o ambulantã, care l-a transportat la spital, unde a rãmas internat.