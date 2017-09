Oamenii care vor sã schimbe România la nivel local

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Timp de trei zile, între 22 si 24 septembrie, Hotelul Phoenicia din Capitalã a fost gazda celei de a IV-a editii a Forumului National al Administratorilor Publici din România (AAPRO), organizatie non-guvernamentalã, apoliticã si profesionalã care militeazã pentru profesionalizare si transparentã în actul de guvernare, pentru dezvoltarea sustenabilã si durabilã a comunitatilor locale. La lucrãrile forumului a fost prezent si Valeriu Caragatã, adminstratorul public al judetului Vaslui, vicepresedinte al AAPRO.

În paralel cu lucrãrile Forumului, Asociatia Romanã pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM) a lansat cel mai amplu proiect de promovare a conceptelor, produselor si serviciilor din industria Smart – Caravana Smart City, care va strãbate timp de aproape un an 14 orase din Romania, aducand la un loc autoritãti locale, furnizori de solutii smart, societatea civilã, inovatori, clustere, experti si consultanti, intr-o serie de evenimente regionale de exceptie. Evenimentul a fost deschis de Eduard Dumitrascu, presedintele ARSCM, si Marian Florea, presedintele AAPRO, si a continuat cu scurte interventii ale invitatilor, printre care Joshua Burke, atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti, Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei la Bucuresti, Stephane Cesari, atasat pentru cooperare in cadrul Ambasadei Frantei la Bucuresti, Sarolta Besenyei, expert in cadrul Comisiei Europene, Robert Tudorache, secretar de stat in Ministerul Energiei, Alex Cumpãnasu, presedintele Asociatiei pentru Implementarea Democratiei si presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, Emil Drãghici, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, Victor Alistar, directorul executiv al Transparency International Romania, Cristina Mazilu, coordonatorul Centrului Operativ pentru Situatii de Urgentã MDRAPFE, Mihai Adrian Grosan, din cadrul Directiei pentru Descentralizarea Administratiei Publice din cadrul MDRAPFE, Claudiu Simion, vicepresedintele Institutului National de Administratie, prof. dr. ing. Valentin Navrapescu, prorectorul Universitãtii Politehnice Bucuresti, prof. dr. Florin Nemtanu, Universitatea Politehnicã Bucuresti. La eveniment au mai fost prezenti Gigi Petre, presedintele Asociatiei Prefectilor si Subprefectilor din Romania (cu care AAPRO a semnat recent un protocol de colaborare), Cristina Pop, manager public in cadrul MDRAPFE, primari de comune. ‘Acesti actori diversi au sintetizat strategia, liniile de actiune, noutãtile si unele proiecte de viitor ale Guvernului, administratiei centrale, ale unor asociatii profesionale si structuri asociative ale societãtii civile, ale mediului academic si diplomatic, cu referire directã la actul de guvernare localã, viitorul smart, mobilitatea urbanã, atragerea de fonduri nerambursabile pentru finantarea proiectelor locale etc., cat si relatia si planurile comune cu Asociatia Administratorilor Publici din Romania’, a precizat Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui. În cadrul forumuluiau fost fãcute prezentãri ale unor furnizori de echipamente si solutii IT, de comunicatii, de sisteme si componente pentru infrastructurã, de servicii, management, consultanti, clustere etc. care pot contribui la construirea viitoarelor comunitãti inteligente. La finalul zilei, Asociatia Romanã pentru Smart City si Mobilitate i-a premiat pe cei mai activi promotori ai conceptului ‘smart’ si pe cei care au derulat cele mai indraznete si numeroase proiecte smart, Nicusor Moldovan, adminstratorul public al municipiului Alba Iulia fiind declarat ‘City-Managerul Anului’. Lucrãrile Forumului Adminstratorilor publici au constituit un nou prilej de a cunoaste noii membri, de a schimba idei si exemple de bunã practicã, pentru a face propuneri, pentru a dezbate lucrurile importante pentru Asociatie. ‘Cei peste 100 de administratori publici prezenti, de la toate nivelurile (comune, orase, municipii si judete, unii dintre ei aflati la primul mandat), s-au prezentat si au expus ideile si aspectele pe care le-au considerat cele mai importante pentru administratia localã dar au fãcut si propuneri concrete referitoare la formarea unui grup de lucru care sã propunã modificarea si completarea legislatiei’, a mai spus Valeriu Caragatã. Presedintele AAPRO, Marian Florea, si vicepresedintii Bogdan Puscasu, Marian Panait si Bogdan Mosescu au transmis mesaje si informatii importante referitoare la activitatea din ultimul an si proiectele de viitor ale Asociatiei. ‘Pe parcursul acestui forum, am constatat cã Asociatia Administratorilor Publici din Romania a evoluat ca organizatie, devenind mai maturã si mai prezentã atat in relatiile de parteneriat cu institutii ale statului, cat si cu companii private. Se remarcã faptul cã organizatia AAPRO, prin reprezentantii sãi, a devenit asociatã unor structuri responsabile pentru modernizarea administratiei publice in Romania (Uniunea Nationalã a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatia Nationalã a Prefectilor si Subprefectilor din Romania, Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Municipiilor si Oraselor din Romania). As mentiona si faptul cã numãrul administratorilor publici la nivel national a crescut, indreptandu-se cãtre cifra de 500, si aici mã refer la managerii publici de la toate nivelurile (comunal, orãsenesc, municipal, judetean, prefectural, ministerial si asociatii de dezvoltare intercomunitarã), semn cã, din punct de vedere profesional, se castigã teren si incredere. Îi incurajãm pe toti Primarii din Romania sã infiinteze si sã ocupe pozitia de administrator public, si pe toti administratorii publici in functie, sã devinã membri ai AAPRO – organizatia oamenilor care schimbã Romania la nivel local’, a conchis Valeriu Caragatã. AAPRO este afiliatã la International City / County Management Association (ICMA – organizatie mondialã cu peste 10.000 de membri din 70 de tãri, si membru observator al UDITE (Asociatia Europeanã de profil).