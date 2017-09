Nu folositi manuale scolare si auxiliare neaprobate de MEN!

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

Cu douã zile înaintea debutului anului scolar, Ministerul Educatiei Nationale atrãgea atentia cadrelor didactice ca, pânã la adoptarea procedurilor legale pentru acreditarea sau autorizarea auxiliarelor scolare în învãtãmântul preuniversitar de stat, este interzisã folosirea celor încã neacreditate. Dacã cadrele didactice nu vor respecta acest ordin, ei riscã sã poatã fi trasi la rãspundere, inclusiv penal, pentru încãlcarea Legii Învãtãmântului

Noul an scolar a debutat cu un deficit de manuale, nu doar ca numãr, dar si ca materiale didactice aflate incã in procedurã de acreditare si autorizare in vederea folosirii lor la clasã. O bunã parte dintre manuale abia urmeazã a fi tipãrite si distribuite ulterior spre scoli si licee, problema cea mai gravã fiind insã pentru materiile de clasa a V-a, acolo unde noile manuale nu au fost incã tipãrite, dat fiind cã procedura de achizitie a fost contestatã de unele edituri. Panã la rezolvarea situatiei, elevii se vor baza pe lectiile predate in clasã, iar profesorii vor avea la dispozitie un Compendiu ce va acoperi materiile in primele luni de scoalã. Situatia a apãrut din cauza faptului cã, anul trecut, tehnocratii s-au preocupat de manualele de Educatie Fizicã si cel de Dirigentie, care vor intra in uz incepand din acest an, si nu si de manualele uzuale, a cãror acreditare a expirat la sfarsitul anului scolar trecut. Si mai gravã este problema manualelor auxiliare, multe dintre ele aflate in fazã de acreditareautorizare, cele vechi fiind expirate din punct de vedere al continutului sau a noii programe scolare. Pentru a evita orice probleme din acest punct de vedere, inclusiv situatiile in care elevii ar fi pusi sã achizitioneze auxiliare depãsite ce vor fi inlocuite, in perioada urmãtoare, cu altele, pe care, la randu-le, ar trebui sã le achizitioneze, Ministerul Educatiei Nationale a transmis o notã in acest sens Inspectoratelor Scolare Judetene. Transmisã cu doar douã zile inaintea inceputului anului scolar, nota respectivã atrage atentia cadrelor didactice cã ‘panã la adoptarea procedurilor legale privind acreditarea / autoriza rea auxiliarelor scolare in unitãtile de invãtãmant preuniverstar de stat, este interzisã utilizarea de auxiliare scolare neaprobate de Ministerul Educatiei Nationale’. Trebuie spus cã vechea Metodologie de avizare a mijloacelor de invãtãmant a fost abrogatã, prin Ordin de ministru, la inceputul lunii august, tot atunci fiind constituitã si o Comisie care s-a ocupat de elaborarea noii Metodologii, care insã nu a fost incã aprobatã legal. Cadrelor didactice li se atrage atentia, prin aceeasi Notã transmisã zilele trecute de minister, cã, in cazul in care nu va fi respectatã obligatia de a folosi doar auxiliare acreditate, ‘Ministerul Educatiei Nationale isi rezervã dreptul de a sesiza organele de stat abilitate in legãturã cu incãlcarea cu vinovãtie a art. 69, alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011’! În consecintã, pentru a nu risca vreun dosar penal, cadrele didactice ar face bine sã foloseascã doar manualele scolare, urmand ca auxiliarelor sã le vinã randul doar dupã ce vor avea siguranta cã sunt acreditate!