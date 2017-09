Nouã medicamente noi pe lista de compensate si gratuite

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Nouã medicamente noi urmeazã sã intre pe listele de compensate si gratuite conform proiectului de hotãrare pentru modificarea si completarea anexei la Hotãrarea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguratii. Dintre acestea, cinci molecule se adreseazã pacientilor care suferã de HIV/SIDA, iar restul sunt pentru tratamentul cancerului renal, diabetului, psoriazisului si bolilor cardiovasculare. Aceste medicamente noi ar trebui sã poatã fi prescrise bolnavilor cel tarziu panã la sfarsitul lunii viitoare. Reprezentantul Agentiei Nationale a Medicamentului, Vlad Negulescu, a sustinut insã in cadrul dezbaterii de la Ministerul Sãnãtãtii cã mai trebuie sã fie finalizate douã protocoale – pentru cancerul renal si psoriazis. ‘Nu avem nicio nemultumire, ne asociem cu producãtorii de inovative si cu asociatiile pacientilor de a lupta pentru accesul la tratament. Nu intelegem insã de unde se vor lua bugetele care vor acoperi aceste medicamente noi, in mod sigur ele vor fi acoperite din taxa clawback. Aceasta afecteazã in primul rand medicamentele generice, pe care le iau, sã zicem, pacientii cardiaci, care sunt vreun milion. Or, stim cu totii cã insuficienta cardiacã poate sã ducã la accident vascular cerebral sau infarct miocardic. Aceastã afectiune este tinutã cu greu in frau sub tratament medicamentos iar in lipsa lui posibil ca toti acesti pacienti sã ajungã la complicatii. Din nefericire, noi nu o sã mai putem fabrica aceste medicamente care costã trei lei sau patru lei pentru cã introducerea moleculelor noi pe listã o sã ducã la o taxã clawback de 30-35%’, a declarat Viorica Predunã, vicepresedinte la Asociatia Producãtorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). Ea a reiterat necesitatea eliminãrii taxei clawback si a solicitat Guvernului sã gãseascã bani pentru a permite accesul tuturor pacientilor la tratamente, nu doar al unei anumite categorii. Viorica Predunã a arãtat cã suplimentarea bugetului ar putea fi o solutie. ßBugetul este inghetat din 2011 la nivelul de 6 miliarde de lei. Am dori ca taxa clawback sã fie eliminatã de maine. Propunerea noastrã de clawback diferentiat este blocatã la Ministerul Finantelor, nu s-a intamplat nimic, desi in toate demersurile pe care le-am fãcut am arãtat cã am blocat investitii de 100 de milioane de euro, pentru cã nu ne permitem sã le mai facem din cauza taxei clawback. (…) Ne dorim ca taxa clawback sã fie mai micã cu 35% pentru generice decat pentru inovative’, a mai spus Viorica Predunã. La randul sãu, Iulian Petre, directorul executiv al Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), a spus cã pacientii asteptau de multi ani aceste medicamente. ‘Pacientii asteaptã aceste medicamente de multi ani, au fost niste conditii care nu le-au permis panã acum accesul pe piata romaneascã. Am luptat sã indepãrtãm acele conditii si iatã cã sunt la un pas de a putea avea acces la ele, inseamnã o pastilã pe zi pentru multi dintre ei, inseamnã conditii mai bune pentru a fi aderenti la tratament, noutate pe plan mondial. (…) Se reduce semnificativ numãrul de medicamente inghitite, lucrul acesta ajutã foarte mult aderenta la tratament, iar pentru un pacient care inghite tratament de 20 de ani lucrul acesta il ajutã foarte mult’, a arãtat Iulian Petre. El a mai spus cã ii intelege si pe producãtorii de medicamente si ii sustine in demersul lor. ßAtat timp cat de pe piata romaneascã au dispãrut deja 2.300 de medicamente in ultimii doi ani, lucrul acesta trebuie sã ne ingrijoreze pe toti si sã cerem Guvernului mãsuri. E nevoie de mãsuri, sã li se creeze conditii pentru a rãmane pe piata romaneascã, pentru cã numai asa pacientii vor putea fi tratati bine’, a conchis Iulian Petre.