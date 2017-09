Nelu Tãtaru, PNL: Despre sarabanda ideilor pesediste menite sã punã noi piedici firmelor private

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Membrii Guvernului Tudose le-au pus gând rãu firmelor private! Mintile întortocheate din PSD au ticluit mãsuri care mai de care mai împovãrãtoare pentru agentii economici din mediul privat. Patronii din Vaslui, care si asa, de ani de zile, fac eforturi uriase pentru a mentine pe piatã o afacere în judetul cel mai nãpãstuit din economia româneascã, nu reusesc sã tinã pasul cu schimbãrile legislative ale Guvernului Tudose. Dupã introducerea TVA-ului defalcat si mãsurile privind munca part-time, iatã cã pesedistii au venit cu noi idei, de râs si plâns, în acelasi timp: condica de prezentã, impusã firmelor private, alãturi de copia fiecãrui contract de angajare, pãstrat la locul de muncã al angajatului! Evident cã întrebãrile de bun-simt care decurg sunt multe: ce treabã are statul cu organizarea internã a unei firme private? Ce ne facem cu angajatii care lucreazã de acasã si, ca o provocare pentru „intelectualii” PSD-ului, unde ar trebui sã pãstreze copiile de pe toate contractele de muncã ale angajatilor, o firmã de constructii, care se mutã frecvent de pe un santier pe altul?!”, întreabã si se întreabã dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui.

Guvernul Tudose a modificat Codul Muncii prin Ordonanta de Urgentã (OUG53/2017), ca sã oblige, printre altele, firmele private sã tinã o condicã de prezentã/pontaj dupa modelul institutiilor de stat. Sau, mai degrabã, dupã modelul birocratiei de pe vremea lui Ceausescu. Fimele private au obligatia sã prezinte aceastã condicã birocratilor de la Inspectia Muncii ßori de cate ori se solicita acest lucru’. Dacã la inceput masura a fost privitã ca o curiozitate, acum, dupã aplicarea ei, apar tot mai multe semnale cã este o aberatie care le consumã timp, nervi si resurse investitorilor privati. Guvernul declarã cã prin acestã ordonantã de urgentã doreste sã combatã mai eficient munca la negru. Numai cã, la fel ca in cazul TVA defalcat, Guvernul gene ralizeazã si ii afecteazã pe toti, in loc sã-i vizeze doar pe cei cu munca la negru, pe care avea deja instru mentele legale sã-i depisteze si pedepseascã. Ordonanta inãspreste amenzile si sporeste prerogativele acordate celor de la Inspectia muncii. De pildã, firmele private riscã amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare persoanã cu contract de muncã part-time gasitã cã lucreazã in afara programului declarat. Iatã cã mai pedepsesc o datã firmele care utilizeazã contracte part-time, dupã ce puseserã o taxã suplimentarã contractelor part-time situate sub nivelul salariului mediu pe eco – nomie. Totul in numele combaterii muncii la negru. Firmele riscã amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoanã depistatã cã munceste fãrã forme legale (chiar dacã ßfãrã forme legale’ poate insemna cã nu s-a transmis raportul de muncã in registrul general de evidentã in termenul prevãzut, chiar si cu o zi intarziere).

Iata ce simplu vor putea pesedistii sa falimenteze o firma care nu le convine!

Dacã inspectorul de muncã decide cã este nevoie, se poate ajunge si la sistarea activitãtii firmei respective. Ce nu inteleg acesti politicieni pentru care vedem cã sistemul comunist este o mare sursã de inspiratie, este faptul cã o firmã privatã nu se conduce si nu se gestioneazã dupã regulile din fostul Comitet de Stat al Planificãrii, nici mãcar dupã regulile si pontajele din ministerul condus de Olguta Vasilescu. Statul nu are ce cauta in organizarea internã a firmelor private care, apropo, plãtesc din greu, prin taxe si impozite, functionarea statului. Dacã tu, stat, impui panã si orarul de functionare in firmele private vom ajunge ca fimele private sã functioneze la fel de prost ca statul administrat de Dragnea, Tudose & Comp.. Aceastã ordonantã de urgentã – ca si altele promovate de executivul Dragnea 2, in primul rand cea a TVA-ului defalcat – instituie principiul pesedist ßtragem fãrã somatie’. Institutiile de control sunt investite cu puteri discretionare. Ele vor putea falimenta fãrã sã clipeascã orice firmã care le intrã in vizor lor sau a sefilor lor politici. Legea preven – tiei/prevenirii cu care Dragnea s-a lãudat atata in campania electoralã se dovedeste o mare vorbã goalã. Proiectul acestei legi, care ar fi trebuit sã previnã tocmai acest tip de comportament la adresa firmelor in care exceleazã PSD acum, zace in Senat.