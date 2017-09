Neachitarea amenzii în 30 de zile va duce la suspendarea dreptului de a conduce

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Deputatul PSD Mihai Weber a depus, la Senat, o propunere legislativã care prevede cã neachitarea amenzilor de circulatie în 30 de zile duce la suspendarea dreptului de conduce, suspendarea încetând odatã cu depunerea dovezii de achitare a amenzilor restante.

Weber, care este si presedinte al Comisiei de control SIE, a depus o propunerea legislativã pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulatia pe drumurile publice. Propunerea legislativã prevede cã ‘suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere se dispune in cazul neachitãrii in termen de 30 de zile a amenzilor privind circulatia pe drumurile publice.’ ‘Autoritatea emitentã a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereazã la 30 de zile de la data sãvarsirii contraventiei. Suspendarea inceteazã la data depunerii dovezii de achitare a amenzilor restante ‘ constituie o altã prevedere a propunerii legislative. În expunerea de motive se aratã cã statisticile relevã o situatie defavorabilã din punctul de vedere al incasãrii la buget a amenzilor contraventionale provenind din amenzile de circulatie si, intrucat acestea reprezintã sume importante la bugetul de stat, neachitarea acestor obligatii afecteazã considerabil bugetul local. Weber evocã necesitatea unei politici legislative adecvate prin care trebuie generate mãsuri pentru cresterea gradului de incasare a amenzilor, iar cetãteanul trebuie sã fie constrans sã achite amenda in termenul prevãzut de lege, prin sanctionarea atitudinii sale de neconformare fatã de norma juridicã, suspendand exercitarea dreptului de a conduce. El apreciazã cã propunerea legislativã va determina un comportament responsabil al conducãtorilor auto, atat din punct de vedere al conduitei in trafic, cat si din perspectiva achitãrii obligatiilor ce decurg din incãlcarea dispozitiilor in vigoare. ‘Nesanctionarea adecvatã a conducãtorilor auto care nu isi respectã obligatia de a achita amenda determinã perpetuarea unui comportament neadec vat in trafic, intrucat contravenientul nu resimte constrangerile impuse de mãsura coercitivã, considerand faptele sale ca fiind de naturã normalã, asupra sa nereflectandu-se cu adevãrat o penalizare’, se mai aratã in expunerea de motive.