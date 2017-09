Motivele pentru care primarul Boros nu este de acord cu un spital privat în curtea celui de stat

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Explicatii oficiale ale primarului Bârladului, Dumitru Boros, referitoare la refuzul de a semna prelungirea autorizatiei de construire datã de fosta administratie a orasului unui om de afaceri din localitate pentru a-si ridica un spital privat în curtea celui de stat. Printre sumedenia de inadvertente descoperite de aparatul sãu de specialitate, Boros nu s-a sfiit puncteze: „În opinia noastrã, s-a actionat ilegal, pe mai multe aspecte. Acum, faptul cã am refuzat sã prelugim o autorizatie nu înseamnã cã rãspunsul nostru nu poate fi cenzurat de instantele de judecatã. Dacã ce am decis este ilegal sau nu, sã se pronunte instanta!”.

Declaratiile primarului Boros au fost fãcute, ieri, in cadrul unei conferinte de presã, pe care acesta a convocat-o la sediul primãriei. Edilul-sef a tinut, incã din start, sã facã o serie de precizãri referitoare la unele informatii apãrute in spatiul public potrivit cãrora situatia financiarã grea in care se aflã Spitalul de Urgentã ‘Elena Beldiman’. ‘Încã din luna iunie a anului trecut, cand am preluat mandatul de primar, spitalul local se afla in colaps. De atunci, multi si-au tot dat cu pãrerea despre spital, fãrã a avea insã toate informatiile. Eu, in schimb, le-am colectat atent si, urmare a unor analize, vã pot informa acum cã, urmare a unei corespondente indelungate cu spitalul, mi s-au pus la dispozitie toate documentele, din care reiese clar de unde si mai ales cum anume s-a ajuns la datoria de peste 8 milioane lei a unitãtii. În principal, vreau sã mã refer aici la trei firme (care asigurã hrana bolnavilor, serviciul de spãlãtorie si cel de imagisticã medicalã, n.r.), cãtre care existã datorii de 41% din total. Restul de 59% sunt la distribuitorii de medicamente, dar si la firmele care asigurã paza sau la utilitãtile publice. În plus, aceste datorii s-au fãcut chiar si in conditiile in care era in vigoare un plan de conformare, care trebuia respectat de fosta conducere a spitalului, pentru a nu se ajunge la declasificare. Întrucat exista pericolul blocãrii conturilor spitalului, incã de anul trecut, primãria a alocat, in limitele legii, sume mari de bani spitalului, circa 1,8 milioane de lei panã in prezent. Am ajutat si vom ajuta spitalul, cu ajutorul consilierilor locali, atat cat se poate’, a spus primarul Boros.

Si a pus si punctul pe „i”. În sfârsit!

Dupã o insiruire completã de date, cifre si sume, reiesite din corespondenta primãriei cu unitatea sanitarã, inevitabil, Boros a ajuns si la cauzele care au dus la deteriorarea semnificativã a situatiei financiare a spitalului. El a punctat, in special, problema tomografului, pe care, parcã intentionat, cei din vechea administratie a spitalului nu au dorit sã il achizitioneze din timp, preferand in schimb sã incheie contracte, an de an, cu un investitor privat. ‘Pentru spital, tomograful era o sursã foarte mare de venituri, avand in vedere cã unitatea nu deserveste doar municipiul Barlad, ci aproape jumãtate din judet, plus cateva comune din judetele vecine. În plus, patrimoniul spitalului a fost prost gestionat, intrucat nici la aceastã datã nu se stie exact ce bunuri mobile si imobile detine spitalul, ce terenuri, ce pãduri si asa mai departe. La fel s-a intamplat si in cazul suprafetei de 600 de metri pãtrati din curtea spitalului, unde se ridicã acel spital privat si unde noi am refuzat sã prelungim autorizatia de construire. În opinia noastrã, in privinta acelei constructii s-a actionat ilegal, pe mai multe aspecte. Acum, faptul cã am refuzat sã prelugim o autorizatie nu inseamnã cã rãspunsul nostru nu poate fi cenzurat de instantele de judecatã. Dacã ce am decis este ilegal sau nu, sã se pronunte instanta! Noi am avut in vedere, in principal, faptul cã, asa cum s-a constatat cã, din 600 de metri pãtrati cat are proprietatea, s-a construit pe 681, chiar dacã autorizatia de construire era oricum datã ilegal pentru toatã proprietatea. În al doilea rand, intre acea constructie si clãdirea spitalului s-a construit un tunel subteran de legãturã, in baza unui acord semnat ilegal de conducerea spitalului si investitor, desi proprietarul terenului este Consiliul Local. Deci, fãrã acordul acestuia, nu se poate construi. Si nu in ultimul rand, in contractul de vanzare-cumpãrare nu sau prevãzut nici mãcar cãi de acces la proprietate. În consecintã, in aceste conditii, nu se poate elibera o nouã autorizatie, cum nu se poate prelungi nici cea anterioarã. Vrem sã se inteleagã foarte clar: nici eu, nici altcineva din primãrie nu are nimic cu nimeni, cu atat mai putin cu investitorii, atat timp cat totul se desfãsoarã in cadru legal’, a incheiat primarul Boros. Reamintim cã, incã din momentul in care terenul in cauzã a fost ‘scos’ la vanzare de fostul Consiliu Local, Boros, pe atunci consilier local, s-a opus vehement initiativei Executivului condus atunci de fostul primar Constantinescu. Acesta din urmã a fãcut un ‘artificiu’ si a explicat membrilor Consiliului Local cã municipalitatea are musai nevoie de cei 60.000 de euro pe care i-a si primit ulterior pentru terenul in cauzã, mai ales cã il va obliga pe cumpãrãtor, chipurile, sã ridice tot un spital in curtea unitãtii sanitare de stat. Asta pentru a se respecta dorinta Elenei Beldiman, care a donat terenul orasului doar in scopul constructiei de unitãti sanitare. De fapt si de drept, ‘afacerea’ a fost denuntatã ca fiind ilegalã incã din start, pentru cã tot Boros a fost singurul care a atentionat, tot atunci, cã municipalitatea nu are dreptul legal de a vinde un teren cu sarcini, adicã de a obliga cumpãtãtorul sã construiascã ceva anume. Avocat de meserie, Boros a spus cã, incã de la debutul afacerii, vanzarea terenului mirosea clar a teapã pentru potentialul cumpãrãtor, actualul proprietar, intrucat majoritatea consilierilor locali a fost de acord sã vandã un teren fãrã cãi de acces. Curios, nu?