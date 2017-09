Ministrul Educatiei a aprobat metodologiile de reglementare a utilizãrii auxiliarelor didactice

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a aprobat, prin ordin, Metodologia-cadru privind reglementarea utilizãrii auxiliarelor didactice în unitãtile de învãtãmânt preuniversitar si Metodologia-cadru privind asigurarea omologãrii utilizãrii mijloacelor de învãtãmânt în învãtãmântul preuniversitar, a anuntat MEN.

Cele douã ordine urmeazã sã fie publicate in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat de presã al MEN, incepand cu data publicãrii in Monitorul Oficial, timp de 10 zile vor fi depuse la Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), in format electronic, propunerile de auxiliare didactice. ßDupã aceastã perioadã, in termen de 30 – 60 de zile, comisiile de evaluare si avizare vor stabili ce auxiliare didactice indeplinesc criteriile de conformitate prevãzute de metodologie, conform unei proceduri ce va fi disponibilã pe site-ul CNEE. Lista auxiliarelor didactice (aprobate prin ordin al ministrului sau avizate prin decizia secretarului de stat cu atributii in domeniu) va fi publicatã, de asemenea, pe site-ul CNEE. Din acel moment, acestea vor putea fi utilizate in unitãtile de invãtãmant preuniversitar’, explicã sursa citatã. MEN precizeazã cã in Monitorul Oficial nr. 762/25 septembrie a apãrut Hotãrarea Guvernului nr. 683/21.09.2017 pentru modificarea HG nr. 1.401/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare. Prin acest act normativ adoptat de Executiv, CNEE a primit atributii in domeniul avizãrii/evaluãrii auxiliarelor didactice.