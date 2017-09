Ministrul Comunicatiilor, astãzi, la Vaslui

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Ministrul Comunica- tiilor si Societãtii Info – rmationale, Lucian Sova, face astãzi o vizitã de lucru in judetul Vaslui. La ora 10.30, se va afla in localitatea Costesti, iar apoi va merge in satul Chitcani, unde va participa la receptia lucrãrilor realizate in cadrul proiectului RO-NET. La ora 13.30, ministrul are programatã, la Consiliul Judetean Vaslui, o intalnire cu autoritãtile judetene si cu primarii ai cãror localitãti beneficiazã de proiectul RO-NET. De mentionat cã RO-NET este un proiect major finantat prin fonduri structurale europene. La finalul lunii mai 2017, Comisia Europeanã a decis modificarea acestui proiect si impãrtirea sa in douã etape. Valoarea totalã aprobatã pentru prima etapã a proiectului este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintã co-finantarea prin Fondul european de dezvoltare regionalã. Bugetul proiectului pentru cea de-a doua etapã este de 53 milioane de euro. Potrivit Ministerului Comunicatiilor si Societãtii Informationale, ßRo- Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localitãti identificate ca ßzone albe’, iar acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane si zonele rurale aducand Internetul in bandã largã mai aproape de 130.000 de gospodãrii, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de intreprinderi si 2.800 de institutii publice’.