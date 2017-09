Ministrul Comunicatiilor a inaugurat la Vaslui o «autostradã virtualã»

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Lucian Sova, ministrul Comunicatiilor, a receptionat, ieri, în judetul Vaslui, una dintre lucrãrile din cadrul proiectului RO-NET. Dupã receptia din satul Chitcani, ministrul a avut, la Vaslui, o întâlnire de lucru cu primarii si reprezentantii judetului. În lipsa unei autostrãzi adevãrate, Lucian Sova a spus cã autostrãzile virtuale vor contribui la bunãstrarea cetãtenilor din comunitãtile izolate.

Lucian Sova, ministrul Comunicatiilor si Societãtii Informationale, a vizitat in cursul zilei de ieri judetul Vaslui. Încã de la primele ore ale diminetii, demnitarul s-a aflat in satul Chitcani, unde a participat la receptia lucrãrilor realizate in cadrul proiectului RONET. La ora 13.30, in Sala Mare a Palatului Administrativ Vaslui, Lucian Sova a avut o intalnire de lucru cu reprezentanti ai autoritãtilor judetene si cu primarii ai cãror localitãti beneficiazã de proiectul RO-NET. Edurad Popica, prefectul judetului Vaslui, a salutat vizita ministrului si a precizat cã proiectul este o investitie foarte importantã pentru comunitãtile locale. ‘Pe langã importanta drumurilor din acest judet, am ajuns la concluzia cã si astfel de proiecte sunt de bun augur. Informatia este foarte importantã pentru fiecare dintre noiî, a spus Edurd Popica. Lucian Sova a spus cã a venit la Vaslui cu o serie de reprezentanti din Ministerul Comunicatiilor implicati in implementarea proiectului, in receptionarea lucrãrilor realizate. ‘La nivel national, am receptionat 120 de locatii din cele 700 cate sunt prevãzute in proiect. Ne propunem sã fim aproape de comunitãtile izolate, sã imbunãtãtim calitatea vietii din aceste zone. Acest proiect vizeazã localitãtile care nu aveau conexiuni la Internet pe bandã largã. Aici, in zona de est a tãrii, sunt mari asteptãri in ceea ce priveste infrastructura de transport. Sunt de loc din Bacãu si cunosc frustrarea oamenilor fatã de lipsa unei autostrãzi care se lege Moldova de Ardeal. În acest domeniu, cu acest proiect, dorim sã performãm mai bine si aceste autostrãzi virtuale sã contribie la bunãstarea cetãtenilorî, a spus Lucian Sova. RO-NET este un proiect finantat prin fonduri structurale europene. La finalul lunii mai, Comisia Europeanã a decis modificarea proiectului si impãrtirea sa in douã etape. Valoarea totalã aprobatã pentru prima etapã este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintã co-finantarea prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Bugetul proiectului pentru cea de-a doua etapã este de 53 milioane de euro. Proiectul va acoperi 783 de localitãti si va aduce Internetul in bandã largã mai aproape de 130.000 de gospodãrii, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de intreprinderi si 2.800 de institutii publice.