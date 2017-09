Mincinosi si/sau dezinformatori!?!

vineri, septembrie 1, 2017, 3:00

Bârlãdenii i-au votat în masã în speranta cã nu sunt aroganti sau mincinosi precum cei pe care nu i-au vrut cu niciun chip în fruntea urbei. Însã, asa cum se întâmplã mai mereu, aschia nu sare departe de trunchi si iatã cã alesii pesedisti trimisi în Consiliul Local Bârlad, în vara anului trecut, nu sunt altceva decât niste manipulatori sfidãtori ai electoratului.

Orice lectie de eticã si bun simt pe care ar vrea sã o predea pesedistii din CL Barlad nu isi mai are rostul. Cel putin pentru cei care s-au prins de masinatiunile de prost gust si teatrul ieftin jucat de cei care cu atata mandrie afirmã cã sunt consilieri locali (10 la numãr) alesi pe listele PSD, ‘nu individual’. Referitor la scandalul iscat in jurul refuzului alesilor PSD de a-l vota in plen pe liberalul Mihai Bozianu, in locul lui Iulian Bica, actualmente director al Directiei de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor Barlad, se impune din start o precizare. Si anume aceea cã, desi toatã lumea a vãzut, auzit si constatat cã toti cei 10 consilieri locali pesedisti joacã un joc politic impus, ei au persitat in ignorantã si minciunã. Concret, ieri, consilierul local social-democrat Andrei Huiban a fãcut publicã ideea – impinsã cu forta in sfera ‘dreptului la replicã’, intrucat nu se adresa nimãnui – conform cãreia grupul de consilieri locali PSD, al cãrui lider autointitulat ar fi chiar el, s-a abtinut de la votul de investire a liberalului Bozianu in functia de consilier local. Motivul invocat de pesedisti a fost acela cã Bozianu ‘este angajat al aparatului de specialitate al Consiliului Local Barlad’ iar ca posibil viitor consilier local s-ar putea trezi in fata unui conflict generat de ‘netransarea problemei transportului public local’, el fiind cel care a supervizat procedura de reatribuire a acestui serviciu de interes public. Pentru cã cele douã aspecte/motive invocate de pesedisti necesitau o informare suplimentarã, am solicitat fisa postului lui Bozianu si, mai ales, corespondenta purtatã de Primãria Barlad cu Prefectura Vaslui in ultima lunã. Asa am aflat cã, de fapt, pesedistii trãiesc ‘in lumea lor’. Asta pentru cã, in primul rand, Bozianu nu este functionar public, asa cum nu este nici subordonat CL Barlad. Consilerii PSD, se poate spune, au gresit fundamental ‘aparatele’. Asta pentru cã Bozianu are acelasi statut ca si viceprimarul localitãtii: este in directa subordonare a primarului, deci parte a Aparatului de specialitate al primarului, prin Directia Tehnicã, la Compartimentul Transport, deci este ‘personal contractual’. Cu un pic de ‘zvac intelectual’ din partea consilierilor PSD, lucrurile ar fi fost clare. Ei nu ar fi trebuit decat sã facã un scurt exercitiu de memorie pentru a-si aduce aminte cum Bozianu a fost tinut in ierarhia Primãriei cat mai jos posibil, de fostul primar Constantinescu, si numai pe bazã de contract. Acum, nu mai conteazã motivele, dar trebuie sã reamintim cititorilor cã interesele in zona transportului erau de notorietate pe vremea mandatului fostului primar ales.

Cu adresa ce facem, domnilor consilieri PSD?

De departe insã, minciuna cea mai sfruntatã a pesedistilor a iesit la ivealã in momentul in care secretariatul Primãriei Barlad ne-a pus la dispozitie adresa numãrul 10120, din data de 10.08.2017 (vezi facsimil), a Prefecturii Vaslui, prin care se aduce la cunostintã cã ‘s-a procedat la verificarea legalitãtii hotãrarilor 208 + 220, 223 + 226/2017, adoptate de Consiliul Local Barlad, constatand cã au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale’. Pentru neavizati, vorbim aici exact de acele hotãrari pe care consilierii PSD vroiau sã i le punã in carcã lui Bozianu, pe motiv cã nu ar fi fost ‘transate’, adicã nu ar fi fost validate de prefecturã iar acesta sar fi putut trezi – odatã validat consilier – in postura de consilier si reglementator. Cu alte cuvinte, in sedinta ordinarã a CL Barlad din data de 28 august, cand pesedistii i-au refuzat a doua oarã lui Bozianu investirea, ei stiau deja de 18 zile care a fost rãspunsul Prefecturii. Cu toate acestea, tot ei au continuat sã mintã, afirmand cã, vezi Doamne, sunt singurii care vor binele urbei si al locuitorilor acesteia si singurii care nu vor sã ajungã ‘in situatia hilarã in care consilierul local Bozianu il evalueazã pe inspectorul Bozianu’. Asa de mult tin pesedistii la imaginea CL Barlad, incat, iatã, au reusit sã i-o terfeleascã printr-un sir de minciuni grosolane. Alesii PSD nu pot spune cã nu au stiut de adresa in cauzã. Dacã totusi nu au stiut, cu atat mai grav si dezonorant pentru ei. Demonstreazã cã nu au habar de administratie si cã nu au ce cãuta in Consiliul Local.