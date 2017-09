Medici, medici si iar medici

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

În ziua de 18 septembrie 2017, am fost nevoit sã mã internez la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, si mare mi-a fost mirarea cand am vãzut un salon de la sectia de Chirurgie a lãcasului sanitar care, cu ani in urmã, arãta groaznic iar pe timp de noapte, cat si de zi, misunau gandacii ca la ei acasã. Dupã ani de muncã, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui este, astãzi, o unitate primitoare, saloanele au fost modernizate si pot concura cu cele mai prestigioase spitale din Romania. Îi invit sã vadã acest spital pe mai marii judetului Iasi, care considerã cã la ei este faima medicinii din Moldova; nu au si nici nu vor aveaun spital asa modern cum este cel din Vaslui. Am fost internat la sectia Chirurgie a spitalului de mai sus si lam avut ca medic curant pe distinsul Pavel Ovidiu, un om de o capacitate deosebitã, un experimentat chirurg, fãcand parte din vechea gardã de medici, care m-a operat cu multã meticulozitate si, intr-un timp relativ scurt, m-a redat familiei, inlãturandu-mi un ‘lipom’ pe care nu-l mai puteam suporta. (…) Am observat cã deasupra tuturor usilor de la saloane este o plãcutã cu cuvantul ‘EXIT’, despre care Badea Gheorghe de la Benesti sau mãtusa Marghioala de la Silistea nu stie cã inseamnã ‘IESIRE’, de parcã ne-ar fi rusine sã plantãm plãcute cu cuvinte romanesti, cum ne-ar sta bine in tara noastrã. Îi transmit ilustrului chirurg Pavel Ovidiu sincere multumiri si toatã consideratiunea mea.

* M. Savin 20.09.2017