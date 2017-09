Mãsuri preventive mentinute pentru hotii de la Altex

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Autorii celui mai rapid jaf din istoria Vasluiului, trei constãnteni care, în luna aprilie 2016, au jefuit în doar 90 de secunde unul din cele mai mari magazine de electronice si electrocasnice, nu au nici o sansã de a fi eliberati sub control judiciar pânã ce nu se va da o sentintã definitivã în acest dosar, au decis judecãtorii Curtii de Apel Iasi. Condamnat definitiv pentru un alt jaf, din 2015, de la Fãlticeni, în afara celor 7 ani si 6 luni de închisoare pentru furtul de la Altex Vaslui, si „internat” în Penitenciarul Poarta Albã, Petre Vlãdãreanu a fãcut deja douã cereri de contestatie la executare!

În luna aprilie a anului trecut, trei constãnteni, Petre Vlãdãreanu, Dumitru Sinicã si Florin Moga, recidivisti in ale furtului, au reusit performanta de a sãvarsi cel mai rapid furt dintr-un spatiu comercial din istoria infractionalã a Vasluiului. Ei au reusit, in doar 90 de secunde, sã pãtrundã in magazinul Altex, sã fure aproape 100 de telefoane mobile dintre cele mai scumpe si sã disparã inaintea sosirii agentilor firmei de pazã, alertati de alarma declansatã de hoti. Furtul a fost plãnuit in timpul ‘escalei’ fãcute in Vaslui de Vlãdãreanu, in drum spre Iasi, acolo unde era judecat tot pentru furt, dupã ce fusese prins in urma unei urmãriri ca-n filme cu masinile pe strãzile din Suceava, acolo unde ‘opera’ impreunã cu o grupare formatã din 12 hoti, cu totii din judetul Constanta. Pe drumul spre instantã, chiar aflat sub control judiciar, individul a vãzut magazinul din Vaslui, si, dupã l-a ‘vizitat’ si a pandit mai multe ore, s-a decis sã-l ‘atace’. A revenit in mod special de la Constanta, incãlcand conditiile mãsurii preventive, impreunã cu complicii sãi, care au pãtruns pe timpul noptii, prin fortarea cu o rangã a usii din spatele magazinului, s-au dus direct la cele mai scumpe telefoane, ‘ochite’ anterior, si au dispãrut. Complicele lui Vlãdãreanu, Dumitru Silicã, este la randul sãu recidivist, in ultimii ani fiind condamnat de nu mai putin de sase ori la diverse pedepse, toate pentru furturi. Ultima datã, in luna iunie 2014, impreunã cu mai multi complici, a pãtruns intr-un oficiu postal din Medgidia, de unde a furat bani cu tot cu seiful in care erau incuiati, faptã pentru care a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Pentru furtul din Fãlticeni, Vlãdãreanu a primit patru ani si jumãtate de inchisoare si a ajuns la Penitenciarul Poarta Albã, acolo unde asteaptã definitivarea si a dosarului in cazul jafului de la Altex Vaslui, aflat incã pe rolul Curtii de Apel Iasi. Ca un amãnunt, imediat, individul a si inceput sã bombardeze instantele de judecatã constãntene cu contestatii la executare, prima dintre ele fiind deja respinsã ca nefondatã, iar a doua aflandu-se incã pe rolul Judecãtoriei Medgidia. În ceea ce priveste Jaful de la Altex, ‘tartorul’ s-a ales cu o condamnare de 7 ani si 6 luni de inchisoare, iar complicii Sinicã si Moga au primit cate an de inchisoare mai putin. Cei trei au contestat imediat decizia Judecãtoriei Vaslui, procesul fiind incã pe rolul Curtii de Apel Iasi, cu urmãtorul termen de judecatã pe 24 octombrie. Panã atunci, marti, judecãtorii ieseni au decis prelungirea arestului preventiv in cazul lui Sinicã, si a mãsurii arestului la domiciliu, in cazul lui Moga. Trebuie spus cã, desi arestarea initialã a celor trei sa fãcut in urma unei ample anchete a politistilor vasluieni, cu participarea colegilor din intreaga tarã, si doar dupã mai bine de o lunã, iar hotii erau recidivisti, judecãtorii vasluieni au decis, la doar o lunã, eliberarea acestora din arestul preventiv si plasarea lor in arest la domiciliu. În luna decembrie, Sinicã a ‘cãlcat iar pe bec’ si a ajuns din nou in arestul preventiv, fãcand deja cunostiintã cu conditiile de cazare de la Penitenciarul Vaslui, acolo unde, cel mai probabil, isi va ispãsi pedeapsa.