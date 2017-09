Marti, douã ceasuri… false!

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueazã cercetãri cu privire la doi moldoveni asupra cãrora au fost descoperite, la controlul de frontierã, documente false, un permis de conducere, respectiv un certificat de înmatriculare.

Marti, 26 septembrie, in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare intrãrii in tarã, cetãteanul moldovean Adrian E., in varstã de 35 de ani, care conducea un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Republica Moldova. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de inmatriculare prezentat la control pentru microbuzul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals total. Ivan C. a declarat cã nu are cunostintã despre faptul cã certificatul de inmatriculare prezentat la control este fals sau falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de uz de fals. O orã mai tarziu, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un autocar marca Scania, inmatriculat in Republica Moldova, cetãteanul moldovean Dumitru P., in varstã de 20 de ani. În baza analizei de risc efectuate in fals de documente, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculului si pasagerilor, ocazie cu care, echipa comunã de control, formatã politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a descoperit in buzunarul interior al hainei lui Dumitru P. un permis de conducere cu insemnele autoritãtilor moldovene, eliberat pe numele unui alt cetãtean moldovean. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare si au constatat cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, fiind fals total. Dimitru P. a declarat cã, in autogara din municipiul Chisinãu, a fost rugat de o persoanã necunoscutã de sex masculin sã transporte respectivul document in Portugalia, unde trebuia sã-l predea proprietarului, care, pentru acest serviciu, ii achita contravaloarea biletului de autocar. Acesta a mai declarat cã nu are cunostintã cã documentul este fals ori falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.