«Mândrã floare din Vaslui», concert dedicat solistei Cosmina Adam

Duminicã, 1 octombrie, Casa de Culturã ‘Constantin Tãnase’, din Vaslui, va gãzdui, incepand cu orele 16.00, spectacolul ‘Mandrã floare din Vaslui’, concert dedicat solistei Cosmina Adam. Activitate realizatã in cadrul proiectului ‘Modalitãti contemporane pentru valorificarea folclorului national’, cofinantat de Consiliul judetean Vaslui, acest concert are in prim plan solista vocalã Cosmina Adam, originarã de pe aceste meleaguri. Absolventã a Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ din Vaslui, la clasele speciale de muzicã – vioarã, si a Colegiului National de Arte ‘Octav Bãncilã’ Iasi, licentiatã si cu un master la Universitatea de Arte ‘George Enescu’ Iasi, domeniul muzicã, specializarea Interpretare Muzicalã – Canto, Cosmina Adam este preo – cupatã de valorificarea folclorului muzical, in special de pe plaiu rile natale. Dealtfel, proiectul promovat de ea are ca scop chiar punerea in valoare a interpretilor care cultivã folclorul muzical. La spectacolul ‘Mandrã floare din Vaslui’, solista va fi acompaniatã de orchestra ‘Ciprian Porumbescu’ din Suceava, dirijor Rãzvan Mitoceanu, si va avea ca invitat special pe solistul de muzicã popularã Ciprian Silasi, din Sibiu, prezentator fiind Horia Gumeni, de la TVR Iasi. Cosmina Adam are deja o bogatã activitate de promovare a folclo rului muzical, prin lansarea, in 2016, a unui album ‘Frumoasã ca mine nu-i’ a mai multor videoclipuri, avand si aparitii la emisiuni de folclor ale diverselor televiziuni.