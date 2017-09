Mai bine masinã cu volan pe dreapta decât la cules la vie!

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

Viticultorii din zona Husului nu mai au muncitori care sã le culeagã viile. Persoanele care primesc ajutor social refuzã sã lucreze ca zilieri, în timp ce foarte multi tineri care nu au intrat la facultate pleacã în strãinãtate, în special în Anglia. Fermierii locali sunt disperati si spun cã nu mai au de unde sã angajeze un tractorist. Situatia fortei de muncã este atât de gravã, încât agricultorii solicitã autoritãtilor sã nu mai acorde venitul minim persoanelor apte de muncã.

Fermierii din zona Husului se confruntã cu o crizã a fortei de muncã fãrã precedent. În plantatiile de vitã de vie, cele pomicole, dar si in cultura mare este o nevoie enormã de muncitori, insã acestia sunt de negãsit in comunitãtile din zonã. Dan Hurduc, membru in conducerea Asociatiei Grup Est Husi, spune cã majoritatea tinerilor sunt plecati din sate, iar o parte din persoanele active care au rãmas primesc ajutor social si nu vor sã lucreze ca zilieri. Angajatorii din zonã sunt de pãrere cã ajutorul social ar trebui acordat doar persoanelor defavorizate care nu pot sã mai munceascã, iar restul beneficiarilor sã isi caute locuri de muncã. Mai mult, fermierii propun ca primãriile sã transmitã fermelor agricole listele cu persoanele care primesc ajutor social, iar cei care refuzã sã lucreze, sã nu mai primeascã sprijin financiar de la stat. ‘La culesul strugurilor, la mere, chiar si in cultura mare este o mare problemã cu forta de muncã. Cei care lucreazã zilieri trebuie ca in fiecare zi sã dea cartea de indentitate angajatorului, pentru a fi completat Registrul zilierilor care se transmite la Inspectia Muncii. Însã peste tot nu sunt oameni! Nu ai cu cine sã lucrezi ! Noi vrem sã angajãm un tractorist si un mecanizator de mai mult timp, insã nu gãsim. Toti tinerii pleacã in Anglia!’, se plange Dan Hurduc.

Fara ajutoare sociale

Tinerii care reusesc sã invete meserie in fermele agricole din judet stau cateva luni, apoi pleacã sã lucreze pe tir in strãinãtate. Dacã le adãugãm acestora si persoanele active care beneficiazã de venit minim garantat, rezultã un minus de sute de persoane de pe piata muncii locale. ‘Lumea a innebunit! Cei care terminã liceul si nu intrã la facultate pleacã, toti, afarã. Îsi iau masini cu volan pe dreapta si cred cã asa au o viatã fericitã. E cumplit! Avem un deficit extrem si la forta de muncã necalificatã, si la cea calificatã. Trebuie ca acest ajutor social sã nu se mai dea, iar anchetele sociale dintr-o comunã sã fie fãcute de compartimentul de specialitate din altã comunã. Spre exemplu, la Costesti, sã facã anchete sociale cei de la Primãria Banca. Asa, multi din cei care primesc acum ajutor social nu ar mai avea dosarele acceptate si ar fi pe piatã forta de muncã de care avem nevoie’, a mai spus Dan Hurduc.

Vasluiul a avut în anul trecut 121.000 de zilieri

Conform datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, in anul 2016 a fost inregistrat un numãr total de 121.006 zilieri. Pentru a se tine evidenta acestor persoane, ITM Vaslui a eliberat 60 de registre pentru zilieri, iar 219 angajatori au depus acest document. Inspectia Muncii a realizat o aplicatie electronicã prin care registrul de evidentã al zilierilor va putea fi transmis in format electronic cãtre inspectoratele teritoriale de muncã. Mãsura face parte din cadrul unei campanii desfãsurate la nivel national privind respectarea legislatiei in domeniu. Persoanele care lucreazã cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneratia brutã acordatã, in caz contrar, riscand amenzi de panã la 20.000 lei. În cursul acestui an, ITM Vaslui a constatat cã in exercitarea unor activitãtii cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri se regãsesc o serie de aspecte negative. Beneficiarii se sustrag de la obligatia de a achizitiona si completa registrul de evidentã a zilierilor, se inteleg cu zilierii si nu ii mai inregistreazã in registrul de evidentã sau nu respectã durata activitãtii ocazionale. Alte deficiente tin de folosirea in mod ilegal a fortei de muncã ziliere, precum si neasigurarea securitãtii in muncã a zilierilor de cãtre beneficiari.