Lupta sindicalã, o scenetã ipocritã prost jucatã

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Cu ani in urmã, scriam – nu mai tin minte motivul si, de fapt, nici nu cred cã mai conteazã – cã sindicatele din Vaslui sunt din ciocolatã. Se moaie cand ar trebuie sã fie tari. Si invers. Cam ca… S-a vexat, la vremea respectivã, Gheorghe Croitoru, sindicalist si om de stanga, altminteri un domn simpatic si, uneori, cu vorbele la el. Si acum, la ani distantã, imi mentin opinia de-atunci. Titlul materialului alãturat ar trebui sã fie ìSindicalistii (de ciocolatã) vasluieni au fãcut (lapte) praf legea salarizãriiî. Ce incredere sã am cã nemultumirile lui Croitoru si ale altora ca el sunt reale, catã vreme harta intalnirii mimate de ieri este, in realitate, urmãtoarea: Gheorghe Croitoru, un important membru PSD – partid care l-a fãcut in mai multe randuri consilier judetean, si Daniela Clãtinici, de asemenea o importantã membrã PSD, de mai multe mandate consilier local, se duc sã se plangã la prefectul Eduard Popica, pus de PSD, si la vicepresedintele CJ Ciprian Trifan, sef la acelasi PSD, cã PSD-ul nu are grijã de clasa muncitoare. Ce incredere sã am cã punctele de vedere ale sindicatelor colorate politic sunt sincere, catã vreme sunt expuse in fata… sefilor pe linie de partid? Altfel spus, pesedistii mici (dar nu foarte mici) se plang pesedistilor mari cã pesedistii foarte mari (ãia de la Bucuresti) fac legi proaste, care accentueazã discrepantele salariale in randurile bugetarilor si, totodatã, le bulverseazã si pe ale privatilor. Ce rost are sedinta asta de dialog social, care putea sã aibã loc, la fel de bine, la… partid?!? Niciunul! Poate doar niste puncte la imagine sã aducã… desi nu prea cred. Nu-i pot acuza pe pesedistii sindicalisti de sinceritate, nu catã vreme continuã sã stea in partidul ale cãrui legi le criticã. La fel, nu-i pot acuza de prea multã sinceritate nici cand criticã legile liberalilor, spre exemplu, pentru cã atunci vorbeste mai mult politicianul si mai putin (spre deloc) sindicalistul. În concluzie, sceneta pesedisto-sindicalã va fi credibilã cand din ìbinomî (e la modã termenul) va dispãrea partidul. Iar cum asta nu se va intampla prea curand, dacã tot e sã faceti scenete ipocrite, stimati sindicalisti pesedisti, mãcar faceti-le cu talent!