Liberalii pun Curtea de Conturi pe Transurb

vineri, septembrie 1, 2017, 3:00

Acordarea de cãtre Consiliul Local Vaslui a unei compensatii de 700.000 lei SC Transurb SA i-a enervat la culme pe consilierii liberali. Acestia au amenintat în plenul sedintei cã vor sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica activitatea Transurb si i-au acuzat pe consilierii PSD cã au fãcut din transportul local o afacere de partid. La rândul lor, PSD-istii le-au reprosat liberalilor cã sunt populisti, subliniind cã toate deciziile au fost luate conform legii. La finalul discutiilor, proiectul de hotãrâre a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Acordarea unei compensatii in sumã de 700.000 de lei de la bugetul local pentru SC Transub SA a provocat un adevãrat rãzboi in Consiliul Local (CL) Vaslui. Consilierii liberali au votat impotriva proiectului de hotãrare si au precizat cã vor sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica activitatea societãtii. ‘Nu se justificã din punct de vedere economic acordarea acestei compensatii financiare. Dacã discutãm de o compensatie pentru Transurb, aceasta este total incorectã, avand in vedere cã societatea beneficiazã de o linie de troleibuz, cã s-au achizitionat trei trolee, are un buget de venituri si cheltuieli aprobat la inceputul anului. În ultima perioadã, activitatea de aici nu a fost bunãî, a spus liberalul Marius Arcãleanu. El a fãcut o comparatie cu municipiul Barlad, unde transportul local este realizat de o firmã privatã, iar pretul unei cãlãtorii este de 1 leu. Si, pentru a convinge plenul CL cã nu se joacã cu vorbele, Arcãleanu a spus cã va sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica activitatea Transurb. ‘Aceastã compensatie nu se justificã. Voi vota impotriva proiectului de hotãrare. Activitatea societãtii este pãguboasã, se scot niste bani din buzunatul vasluienilorî, a acuzat Arcãleanu. Liberalul Sorin Radu a fãcut, de asemenea, o analizã a situatiei economico-financiare a societãtii. El a precizat cã, desi ar trebui sã fi mai ieftin, transportul electric e mult mai scump decat cel conventional. Dacã pe transportul conventional cheltuielile sunt de 6,5 lei/kilometru, pe transportul electric se cheltuie 13,5 lei/kilometru. ‘Cheltuielile indirecte referitoare la activitatea de transport ale Transurb sunt de 56%. Un procent foarte mare, dacã tinem cont cã acest indice nu are treabã cu activitatea in cauzã. Este o platã a nemuncii, pe care noi o compemnsãm. Votãm ceva ce nu stim. Contractul, actul aditional si anexele nu sunt in materialele de sedintãî, a spus Sorin Radu.

Transurb nu este o afacere de partid!

Viceprimarul Dragos Cazau ia replicat lui Marius Arcãleanu, spunandu-i cã greseste fundamental dacã crede cã transportul lcoal este o afacere de partid. ‘Este un serviciu public al acestei comunitãti ‘, a punctat Cazacu. Ionel Bordeianu, consilier PSD, l-a completat pe vicemprimar si a precizat cã isi aduce aminte cum, in anul 2004, PNL dorea privatizarea transportului public local, lucru care nu se va intampla. Marius Arcãleanu a intervenit din nou: ‘Este fraudã! O sã aduc dovezi! Voi sesiza Curtea de Conturi. O sã fiti rãspunzãtori pentru votul pe care il dati!î, a incheiat Arcãleanu. Într-un registru mai calm, liberalul Valentin Dragomir le-a transmis consilierilor PSD cã PNL nu are nimic impotriva Transurb, dar societatea este in mod clar in pierdere. ‘Vechea conducere a inregistrat o pierdere de 4,3 miliarde de lei vechi, iar noua conducere anuntã pentru acest an si anul viitor o pierdere de 6,3 miliar de de leiî, a precizat consilierul.