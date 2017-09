Lapte, corn… vin si fructele!

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui va putea trece, cât de curând, la organizarea licitatiilor în vederea achizitionãrii produselor destinate elevilor prin programele nationale „Cornul si Laptele” si „Încurajarea consumului de fructe în scoli”. La rectificarea de buget, Guvernul a alocat sumele destinate în acest scop, 1,6 milioane lei pentru fructe, si 2,48 milioane lei pentru lapte, la care se adaugã alte sume, în total 1,88 milioane lei, pentru promovarea mãsurilor educative privind beneficiile unor astfel de produse, mãsuri care includ chiar si degustãri! În acest an, pe lângã mere, elevii ar putea primi si prune, pere, struguri ori legume – castraveti, ardei gras sau rãdãcinoase, toate de cea mai bunã calitate!

Anul acesta, cele douã programe nationale destinate prescolarilor si elevilor din clasele I – VIII din invãtãmantul preuniversitar de stat si particular, ‘Cornul si Laptele’ si ‘Încurajarea consumului de fructe in scoli’, vin nu doar cu unele noutãti, ci si cu alocarea mai din timp a fondurilor necesare inclusiv pentru 2018. Astfel, la rectificarea de buget aprobatã miercuri, 13 septembrie, Guvernul Romaniei a alocat banii necesari pentru elevii vasluieni, 1,601 milioane lei pentru achizitionarea de fructe si legume proaspete aferente intregului an scolar 2017 – 2018, si 2,483 milioane lei, pentru anul 2018. CJ poate trece deja la organizarea licitatiilor de achizitie a acestor produse. Trebuie spus cã, din dorinta de a nu irosi bani in cazul in care, la inceputul anului, vom avea parte de intreruperi ale cursurilor cauzate de zãpezil sau viscol, sumele aferente perioadei 15 ianuarie – 2 februarie, 169.000 lei pentru fructe, respectiv 372.000 lei, in cazul produselor lactate, au fost evidentiate separat! În plus, vor fi alocate fonduri importante, in total 1,881 milioane lei, pentru implementarea de mãsuri educative cu privire la importanta cosumului, de cãtre copii, de produse lactate naturale, fructe si legume proaspete, ocazie cu care se pot organiza chiar si degustãri de astfel de produse. În ceea ce priveste produsele distribuite in acest an scolar in cadrul programului ‘Cornul si Laptele’, acestea – lapte de consum fãrã adaos de lapte praf, iaurtul, sana, laptele acru, dar si cornurile, batoanele sau covrigii si biscuitii – trebuie sã fie cat mai proaspete si naturale, fãrã adaos de zahãr, indulcitori, cacao sau alti aditivi alimentari. În ceea ce priveste al doilea program national, de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, din acest an, alãturi de mere, scolarii mai pot primi si prune, pere, struguri ori legume: castraveti, ardei gras, morcov, pastarnac, telinã rãdãcinã sau sfeclã rosie. Ambalate separat, portiile de fructe vor avea o greutate de 100 g, iar cele de legume, care pot fi si in amestec, tãiate si gata de consum, vor fi in greutate de minim 200 grame. Toate trebuie sã fie proaspete si de cea mai bunã calitate, respectiv de categoria ‘Extra’ si/sau categoria I.