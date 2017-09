Lângã «Corn si Lapte», scolarii vasluieni vor primi gratuit doar mere

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Desi Guvernul a dat undã verde ca, în cadrul noului program pentru scoli, prescolarilor si elevilor din clasele I-VIII sã li se distribuie alte fructe, prune, pere, struguri ori legume: castraveti, ardei gras sau rãdãcinoase, sub formã de salate, Consiliul Judetean a decis ca în scolile din judetul Vaslui sã ajungã doar mere. Motivul este faptul cã, în cadrul acestui program, contractele de achizitii au fost deja încheiate. În schimb, elevii vor avea ocazia sã facã vizite la plantatii pomicole sau legumicole ori la unitãti de producere ori procesare a laptelui, aproape 1,9 milioane lei, sumã primitã de la bugetul de stat, fiind destinatã organizãrii unor astfel de actiuni.

Anul acesta, cele douã programe nationale destinate prescolarilor si elevilor din clasele IVIII din invãtãmantul preuniversitar de stat si particular, ‘Cornul si Laptele’ si ‘Încurajarea consumului de fructe in scoli’ au fost unificate intr-unul singur, denumit Programul pentru Scoli al Romaniei in perioada 20172023. Programul vine nu doar cu unele noutãti, ci si cu alocarea mai din timp a fondurilor necesare, inclusiv pentru 2018. Astfel, la rectificarea bugetului de stat de la mijlocul acestei luni, Guvernul Romaniei a alocat banii necesari pentru elevii vasluieni, 1,601 milioane lei, pentru achizitionarea de fructe si legume proaspete aferente intregului an scolar 20172018, si 2,483 milioane lei, pentru anul 2018. Sumele aferente perioadei 15 ianuarie2 februarie 2018, 169.000 lei pentru fructe, respectiv 372.000 lei, in cazul produselor lactate, au fost evidentiate separat, pentru cazul in care, la inceputul anului, vor fi intreruperi ale cursurilor datorate zãpezilor sau viscolului. În ceea ce priveste produsele prevãzute in Program pentru a fi distribuite gratuit elevilor in acest an scolar, acestea sunt lapte de consum fãrã adaos de lapte praf, iaurt, sana, laptele acru, dar si cornurile, batoanele sau covrigii si biscuitii, toate, cat mai proaspete si naturale, fãrã adaos de zahãr, indulcitori, cacao sau alti aditivi alimentari. Cat priveste fructele, incepand din acest an, scolarii mai pot primi alãturi de mere si prune, pere, struguri ori legume: castraveti, ardei gras, morcov, pastarnac, telinã rãdãcinã sau sfeclã rosie, sub formã de salate. Toate, trebuie sã fie proaspete si de cea mai bunã calitate, respectiv de categoria ‘Extra’ si / sau categoria I. Numai cã elevii vasluieni nu vor avea parte de aceste ‘bunãtãturi’, dat fiind cã Consiliul Judetean Vaslui a optat doar pentru mere, la fel ca in anii anteriori. Motivul: contractele de achizitie au fost deja incheiate conform vechii legislatii, iar acordarea si de alte tipuri de fructe va fi luatã in discutie incepand cu viitorul an scolar. De aceste produse vor beneficia in acest an cel putin 10.994 copii in ciclul prescolar, 20.898 elevi in ciclul primar, si 17.222 elevi de gimnaziu, cati sunt cuprinsi in planul de scolarizare a judetului Vaslui. În afara sumelor destinate achizitiei si distributiei produselor gratuite cãtre elevi, alte importante fonduri, in total 1,881 milioane lei, au fost alocate judetului Vaslui pentru implementarea de mãsuri educative cu privire la importanta consumului, de cãtre copii, de produse lactate naturale, fructe si legume proaspete. Între aceste mãsuri se numãrã organizarea de zile ori concursuri tematice, ocazie cu care se pot organiza chiar si degustãri de astfel de produse, dar si vizite ale elevilor la plantatii pomicole sau legumicole, ori la unitãti de producere ori procesare a laptelui. Conducerea CJ Vaslui s-a decis sã se orienteze pe ultima variantã, cea a vizitelor pe teren, ‘in speranta cã aceste mãsuri, cu sigurantã vor incuraja o alimentatie sãnãtoasã in randul prescolarilor si elevilor si, in plus, se vor dezvolta serviciile scolare prin asigurarea unui supliment nutritiv copiilor de varstã scolarã’, asa cum le-a spus presedintele Dunitru Buzatu consilierilor judeteni. Existã insã o problemã: exploatatiile comerciale pomicole si legumicole, dar si firmele de producere sau procesare a laptelui sunt destul de putine in judet. În plus, perioada in care vizitele in plantatii ar avea cu adevãrat un efect educativ, respectiv cand sunt pe rod, este aproape de final, asa cã nu se stie cati scolari vor putea face cu adevãrat astfel de vizite.