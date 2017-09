Judetul Vaslui poate fi principalul furnizor de miere de albine pentru copii

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Consumul de miere in Romania este de 500-600 de grame pe locuitor anual, de trei ori mai mic decat media europeanã. Însã consumul va creste odatã cu intrarea in vigoare a legii prin care elevii vor primi lunar un borcan cu miere. Începand din acest an, peste 1,5 milioane de copii vor primi lunar un borcan cu miere poliflorã din productie romaneascã, fondurile alocate pentru derularea acestui program fiind de aproape 17 milioane de lei. Astfel, judetul Vaslui ar putea deveni unul dintre furnizorii principali de miere de albine pentru prorgamul national. În prezent, cantinatea de miere de albine produsã in judet se ridicã la 1.000 de tone, in valoare totalã de 2,5 milioane euro. Pentru cã este o miere de bunã calitate, un procent de 70% din cantitatea produsã in judet este destinatã exportului. ìÎn ultimii opt ani, s-a dublat numãrul apicultorilor si al familiilor de albine din judet. Trendul de crestere rãmane si in prezent, desi nu ca in anii 20092010. Sunt foarte multe cereri pe piatã pentru achizitio narea de familii de albine, sunt multi cetãteni care doresc sã prac tice aceastã meserieî, a spus Vasile Puf, presedintele Asociatiei Crescã torilor de Albine Vaslui. În ultimii ani, sectorul apicol din judetul Vaslui a atras circa 4.000 de noi crescãtori de albine. În prezent, in judet sunt circa 6.000 de apicultori, care intretin peste 70.000 familii de albine. Spre comparatie, in anul 1990, Vasluiul avea doar 2.300 de apicultori in toate structurile agri cole organizate, care detineau circa 35.000 familii de albine.