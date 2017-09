Investitorii strãini au mai adus 43 de euro în judetul Vaslui!

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

În luna iulie 2017, investitorii strãini au deschis o singurã firmã in judetul Vaslui, capitalul social subscris fiind de 43 euro. La fel de prost au stat inmatriculãrile de societãti strãine pe tot parcursul anului. În unele luni, niciun investitor exterm nu a trecut pe la Registrul Comertului, fiind inregistrate radieri ale mai multor firme cu participare strãinã. La nivel national, judetul Vaslui se claseazã pe ultimul loc in ceea ce priveste numãrul de societãti strãine active pe piatã. În perioada 1991 – 2015, in judet au fost inmatriculate doar 403 societãti strãine, care au investit un capital de 39,5 milioane de euro. Fãrã companii strãine, judetul Vaslui are cei mai putini angajati din Romania care lucreazã in astfel de societãti. Din cei peste 50.000 de angajati, doar 1.025 muncesc in cadrul unei firme cu capital strãin. La nivelul Moldovei, situatia persoanelor care lucreazã in companii strãine este urmãtoarea: Iasi – 11.286 de angajati, Bacãu – 7.731 angajati, Suceava – 5.196 angajati, Neamt – 4.050 angajati, Galati – 4.066 angajati, Botosani – 2.344 angajati si Vrancea – 1.523 angajati. Cauza principalã pentru care investitorii strãini ocolesc Vasluiul si, in general, Regiunea Moldovei este lipsa unei autostrãzi care sã lege Estul de Vestul Romaniei. Tocmai de aceea, in prezent, la nivel national, Moldova are investitii mai mici cu 10-15% in raport cu alte zone, in timp ce 3.000 de societãti se inchid anual numai in Regiunea de Nord-Est 1. De asemenea, costurile pentru transport suportate de operatorii economici din regiune, inclusiv din judetul Vaslui, sunt mai mari cu 30-33% fatã de alte judete din tarã.