Investitiile din comuna Pãdureni aduc plus valoare la bugetul local

Investitiile realizate în ultimii ani de autoritãtile locale din comuna Pãdureni dau roade. Atât locatiile dedicate divertismentului, cât si punctele socio-culturale si sportive sunt pe plus din punct de vedere financiar, lucru care a determinat Primãria Pãdureni sã continue investitiile în infrastructura localã.

Temistocle Diaconu, primarul comunei Pãdureni, a spus cã piscina inauguratã in comunã a avut in acest an incasãri de un miliard de lei vechi, la fel ca si alte institutii culturale, care au incasat in medie peste jumãtate de miliard de lei vechi. ‘Toate aceste centre se autofinanteazã, fie cã vorbim de piscinã, terenul de sport sau locurile de agrement din zona Crang. Tocmai de aceea, noi continuãm investitiile in comunã, atat din fonduri de la bugetul local, cat si de la Consiliul Judetean Vaslui sau de la bugetul consolidat al statului’, a precizat Temistocle Diaconu. Unul dintre obiectivele de investitii foarte importat pentru comunitatea localã este satul de vacantã, lucrãri care sunt finantate din vistieria localã si de la bugetul judetului. Astfel, vor fi construite nouã case cu cate douã camere fiecare. ‘Avem si un itinerariu pentru doritorii de agroturism, care cuprinde gospodãriile unor producãtori agricoli, plantatii de vii si livezi, alte monumente care fac parte din patrimoniul istoric. Avem in zonã conace vechi, biserici monumente istorice, suntem la cinci kilometri de municipiul Husi, unde turistii vor putea vizita si alte locuri interesante’, a mai spus Temistocle Diaconu. Tot la capitolul investitii, Primãria Pãdureni a obtinut finantarea unui proiect pe PNDL 2, investitie pentru care a transmis deja la Ministerul Dezvoltãrii toate avizele necesare, inclusiv proiectul tehnic. Este vorba de construirea unui drum din interiorul comunei Pãdureni, pe o distantã de 4,5 kilometri.