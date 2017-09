Investitie majorã în sistemul de irigatii de la Albita-Fãlciu

marți, septembrie 5, 2017, 3:00

Un numãr de 86 amenajãri de irigatii din tarã vor fi reabilitate în urmãtorii cinci ani. Proiectele sunt prinse în Programul National de Reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigatii si însumeazã o suprafatã de 2.006.941 hectare, cu o valoare de 1,015 miliarde lei. În acest program este cuprinsã pentru reabilitare în etapa I si amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu, din administrarea Administratiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF) Vaslui.

Prin acest obiectiv de investitii se vor reabilita patru statii de pompare de bazã, 36,291 kilometri canale de irigatie si 17 constructii hidrotehnice ce vor asigura necesarul de apã pentru o suprafatã de 10.075 hectare. Aceastã suprafatã este deservitã de infrastructura secundarã de irigatie preluatã de patru organizatii ale utilizatorilor de apã pentru irigatii din zonã. Valoarea totalã a acestui obiectiv de investitii este de 28.998 mii lei. ANIF a introdus in lista de investitii pentru anul 2017 suma cuprinzand cheltuielile necesare intocmirii documentatiei de proiectare la acest obiectiv de investitii. În prezent se desfasoarã procedura de evaluare a ofertelor privind intocmirea documentatiei de proiectare ce a fost achizitionatã prin intermediul catalogului SEAP. ßNoi ne implicãm si in cresterea suprafetelor amenajate pentru irigatii care in prezent nu sunt functionale, dar pe care se pot constitui organizatii si astfel vor putea fi reabilitate. Participãm alãturi de reprezentantii Directiei Agricole Vaslui in grupurile tehnice de sprijin pentru infiintarea organizatiilor de imbunãtãtiri funciare’, a spus Cezar Anton, directorul ANIF Vaslui.