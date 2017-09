Initiativã PNL de sprijinire a salariatilor din mediul privat

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

Firmele private vor putea acorda al 13-lea si al 14-lea salariu, conform unui proiect de lege depus de liberali la Camera Deputatilor. Dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, a subliniat, ieri, în cadrul unei conferinte de presã, cã initiativa, care le va da posibilitatea salariatilor din mediul privat sã poatã primi al 13-lea si al 14-lea salariu, banii urmând sã fie deduse din impozitul pe profit, este totodatã si o compensare a avalansei de mãsuri populiste luate de guvernarea PSD-ALDE în ultimele luni.

Acest proiect de lege dã posibilitatea salariatilor din mediul privat sã poatã primi al 13-lea si al 14-lea salariu, atenuand, astfel, discrepanta tot mai evidentã dintre veniturile salariale ale angajatilor din mediul privat si cei din sistemul public. ßPNL vine in intampinarea mediului de afaceri cu propunere de modificare a cadrului legal, prin care care salariatii societãtilor comerciale cu capital integral privat au posibilitatea de a primi al al 13-lea si al 14-lea salariu, inainte de Crãciun si de concediul de odihnã’, a declarat, ieri, dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. Fostul senator liberal a precizat cã 20% din cheltuielile salariale ar urma sã fie deduse din impozitul pe profit. De altfel, asa cum este ganditã, legea nu va afecta negativ bugetul de stat. ‘Dimpotrivã, vor fi incasãri suplimentare la buget, prin impozitul pe salariu, cheltuieli cu sãnãtatea, cheltuieli sociale care vor fi suportate tot de societãti prin acordarea acestor salarii’, a explicat Tãtaru, care a mai evidentiat un mare avantaj al acestei legi: va scoate la suprafatã si chiar va reduce munca la negru, pentru cã doar angajatii cu forme legale vor putea beneficia de de cele douã salarii in plus. În prezent, in Romania, sunt in jur de 4 milioane de angajati in mediul privat, astfel cã, prin acordarea celor douã salarii suplimentare, la bugetul de stat se vor incasa, conform calculelor PNL, in jur de 2,5 miliarde de lei.