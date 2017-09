Inginerã huseanã, trimisã în judecatã pentru fraude cu fonduri europene

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Inginera Tãnica Cretu va fi singura care va plãti „oalele sparte” în cazul încercãrii de fraudare de fonduri europene disponibile prin proiectul „Sistem de colectare selectivã a deseurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir” dupã ce primarul comunei, cel care a solicitat rambursarea ilegalã a unei sume de 52.336 euro, a decedat înainte de finalizarea proiectului. Judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis începerea judecãtii, procesul urmând a demara dupã rãmânerea definitivã a acestei sentinte. Tãnica Cretu mai are o condamnare cu amânarea executãrii dupã ce, fãrã acordul nepotilor, a mutat osemintele fratelui sãu în cavoul familiei.

În 2010, Primãria comunei Dimitrie Cantemir implementa un proiect finantat din fonduri europene – ßSistem de colectare selectivã a deseurilor menajere in comuna Dimitrie Cantemir, judetul Vaslui – Statie de sortare si depozitarea materialelor refolosibile si gunoi menajer, platforme betonate’ -, la sfarsitul cãruia primarul de la acea datã, Viorel Florea, a fãcut o cerere de rambursare a unei sume de 52.336 euro, cerere refuzatã de ordonator, ADRNE. Autoritatea a constatat atunci cã, in motivarea cererii de rambursare au fost depuse mai multe documente, proces-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor, situatia de lucrãri etc. false, motiv pentru care au fost sesizate organele de anchetã. Dosarul a ajuns in atentia procurorilor DNA, care au constatat cã documentele incriminate au fost intocmite cu ajutorul nemijlocit al dirigintelui de santier, in acelasi timp secretar si membru al comisiei de receptie, inginera Tãnica Cretu. Panã la finalizarea anchetei, primarul Florea a decedat, din cauza unor probleme cardiace, astfel cã, singura care a rãmas acuzatã in dosar a fost inginera huseanã. La inceputul lunii iulie, dosarul a ajuns pe masa judecãtorilor Tribunalului Vaslui, Tãnica Cretu fiind acuzatã de sãvarsirea infractiunii de complicitate la tentativã de folosire sau prezentare cu rea-credintã de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, dacã fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. O lunã mai tarziu, instanta, dupã ce a constatat legalitatea rechizitoriului intocmit de procurorii DNA, a actelor de urmãrire penalã si legalitatea administrãrii probelor, a dispus trimiterea in judecatã a fostei diriginte de santier, urmand ca procesul pe fond sã demareze dupã ce aceastã decizie are fi rãmas definitivã. Tãnica Cretu a mai beneficiat insã de un scurt respiro, dat fiind cã, dintr-o eroare, in cuprinsul, minuta si dispozitivul incheierii judecãtorului de camerã preliminarã din cadrul Tribunalului Vaslui s-a gresit incadrarea legalã a faptelor pentru care inginera a fost trimisã in judecatã. Dat fiind cã, din oficiu, eroarea a fost indreptatã, inculpata va putea in sfarsit sã conteste, la Curtea de Apel Iasi, aceastã decizie, contestatie a cãrei judecare va mai dura ceva vreme, si abia apoi urmand a incepe adevãratul proces. Trebuie spus cã, in cazul in care va fi gãsitã vinovatã, Tãnica Cretu riscã sã execute si o altã condamnare, primitã in 2015, cu amanarea executãrii. Atunci, ea a fost condamnatã pentru comiterea infractiunii de profanare de morminte, dupã ce, fãrã acordul copiilor acestuia, a mutat osemintele fratelui sãu in cavoul familiei. Nepotii sãi nu au fost de acord cu acest gest si au reclamat-o la Parchet. În primã fazã, considerand cã Tãnica Cretu nu a avut intentia de a comite o faptã penalã, procurorii au dispus clasarea cauzei. În urma instistentelor familiei celui decedat, dosarul a ajuns in instantã, inginera fiind condamnatã la la 8 luni de inchisoare cu amanarea, pe o perioadã de 2 ani, a executãrii pedepsei.