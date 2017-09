Începutul scolii, «bucuria» pãrintilor

marți, septembrie 5, 2017, 3:00



Pãrintii copiilor de vârstã scolarã sau prescolarã trebuie sã scoatã din buzunare sume importante pentru a asigura cele necesare în noul an scolar. Calculat în functie de bugetul familiei, dar si de recomandãrile cadrelor didactice, costul pleacã de la un minim de 150 – 200 lei/copil doar pentru rechizite, la care se adaugã cel putin încã pe atât pentru haine si încãltãminte. Dacã papetãriile nu au fost încã luate cu asalt de pãrinti si elevi, nu la fel este în cazul super si hipermarketurilor, care au oferte speciale în aceastã perioadã. Sunt însã si vesti bune: caietele auxiliare folosite anii trecuti nu mai sunt folosite în clasã, iar elevii din familii sãrace vor primi, în acest an, rechizite gratuite atât de la Ministerul Educatiei, cât si alocate din bani europeni.

Peste doar o sãptãmanã, pe 11 septembrie, se dã startul noului an scolar 2017 – 2018. Pentru pãrintii ai cãror copii urmeazã sã meargã la scoalã, aceastã perioadã este dedicatã achizitionãrii rechizitelor scolare, uniformelor, acolo unde este cazul, dar si a altor lucruri necesare elevilor. De multe ori, cumpãrãturile specifice produc o gaurã serioasã in bugetele familiilor, in special ale celor cu mai multi copii de varstã prescolarã si scolarã. ‘În general, prea putini cumpãrã rechizitele necesare unui intreg semestru. Cei mai multi preferã sã ia doar strictul necesar, urmand a completa pe parcurs, dupã posibilitãti, sau pentru a se incadra in cerintele cadrelor didactice. Nu mai este ca inainte, cand, pentru fiecare clasã, existau pachete pregãtite cu rechizitele standard necesare. Acum, fiecare pãrinte sau copil vine cu lista de la invãtãtoare sau diriginte si, in functie de buget, alege articole mai ieftine sau mai scumpe’, spune angajata unei papetãrii din Vaslui. Conform acesteia, cu ghiozdan cu tot, al cãrui pret variazã intre 40 si 150 lei/bucata, in general, costul rechizitelor se situeazã in jurul a 150 – 300 lei/copil. Pentru cei cu mai multi copii, sunt numeroase cazurile in care pãrintii achizitioneazã acum materialele obligatorii, penar, creioane, acuarele, bloc de desen etc., si doar cateva caiete, strict necesare la inceputul scolii. Cei mai multi opteazã insã pentru a-si ‘inzestra’ copii din super si hipermarketuri, care in aceastã perioadã abundã de oferte care de care mai atrãgãtoare, pentru toate buzunarele. La aceste cheltuieli se adaugã insã si altele, incãltãminte, inclusiv sport, uniformã, dacã este cazul, sau haine noi, treninguri etc., al cãror cost, in functie de magazin si calitate, il depãseste de departe pe cel al rechizitelor. În plus, in cazul prescolarilor, se mai cer si alte articole, pe langã jucãrii, prosop, canã, tacamuri, pãturicã, papucei de schimb… Si, chiar dacã teoretic ‘nu se cer’, inceputul scolii presupune si bani pentru ‘fondul clasei’, ‘fondul scolii’ sau ‘materiale didactice suplimentare’. Ca sã nu mai spunem de nevoia de manuale, deficitare in multe scoli, de multe ori, achizitionate tot de pãrinti. Vestea bunã este cã, din acest an, s-a renuntat la folosirea la cursuri a caietelor auxiliare, care, la randu-le, costau cam la fel de mult ca un manual si nici nu puteau fi ‘pasate’ de la un copil mai mare la altul mai mic, fiecare invãtãtor sau profesor lucrand cu alt tip de astfel de caiete. Toate aceste costuri sunt prohibitive, in special pentru familiile din mediul rural care au mai multi copii de varstã scolarã, multi pãrintii fãcand eforturi financiare pentru a-si inzestra copiii mãcar cu minimul necesar. Noroc cu Programul National de Rechizite Scolare, finantat de la bugetul de stat si derulat in fiecare an de Ministerul Educatiei Nationale, program prin care copiii defavorizati primesc rechizite la inceputul fiecãrui an scolar. Anul trecut, in judetul Vaslui, de acest program au beneficiat peste 17.000 de copii, din care 5.704 elevi din clasele II – IV, 1.804 prescolari, 2.040 elevi de clasa I-a, 5.507 de clasele VVII, si 1.879 elevi de clasa a VIII-a. Pentru ciclul primar, pachetul de rechizite a fost in valoare de 25 lei, iar la ciclul gimnazial, de 30 lei. În acest an, acest program va fi dublat de un altul, derulat prin Ministerul Dezvoltãrii cu fonduri europene, si care se adreaseazã copiilor provenind din familii ale cãror venituri pe membru de familie este mai mic de 50% din salariul minim brut pe tarã. Din pãcate, implementarea acestui al doilea program va mai dura ceva, in acest moment abia fiind publicate Ghidurile Solicitantului, urmand ca, ulterior, sã se desfãsoare licitatiile si distributia in teritoriu a rechizitelor gratuite si a materialelor ce vor fi folosite de prescolari in grãdinite. Panã atunci, succes la cumpãrãturi!