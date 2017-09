Încasãri record pentru bâlciul de la Bârlad

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

Dupã o sãptãmanã de calcule si analize, municipalitatea barlãdeanã a anuntat cã a incasat o sumã record, peste 300.000 de lei, de la comerciantii veniti la balciul anual. Desi unii s-au plans initial de preturile mari practicate de Primãria Barlad, cheltuielile sau amortizat, datoritã numãrului foarte mare de oameni veniti in balci. Primii care si-au dat seama de o crestere semnificativã a celor care au fost la balciul din Barlad au fost angajatii Directiei de Administrarea a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC), din cadrul Primãriei Barlad. Ieri, acestia au tras linie si astfel au aflat cã, in perioada 16-29 august, din inchirierea locurilor in care s-au stabilit temporar comerciantii s-au strans 302.500 lei, adicã mai mult cu 50.000 de lei cel mai mult, panã acum, din toate editiile balciului anual. ‘În acest moment, putem spune cã balciul de anul acesta a avut mare cãutare printre comercianti si nu numai. Acest lucru inseamnã cã si lumea a venit la balci incã din primele zile, iar incasãrile pe care le-a inregistrat municipalitatea sunt mult mai mari fatã de cele de anul trecut, cand am avut un maxim de 250.000 lei’, ne-a spus Iulian Bica, directorul executiv al DAPPC Barlad. Si politistii au constatat cã lumea a venit ‘puhoi’ la editia din acest an a balciului local, observandu-se o crestere semnificativã inclusiv a traficului rutier pe strãzile orasului. Fenomenul a cunoscut apogeul in ultimele trei zile ale balciului. Prin urmare, angajatii Biroului Politiei Rutiere si-au fãcut tot mai simtitã prezenta pe strãzile orasului, lucru care s-a si cunoscut. Politistii barlãdeni au primit chiar intãriri din partea colegilor vasluieni si huseni iar la randul lor, in aceste zile, ii ajutã cu editia din Vaslui a balciului anual.