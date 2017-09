În sfârsit, începe judecata dosarului «Coruptie la Rutierã»!

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

La aproape un an de la finalizarea dosarului „Coruptie la Rutierã", procurorii au obtinut, în sfârsit, din partea Tribunalului Vaslui începerea judecãtii celor 21 de persoane, între care Iulian Munteanu, fostul sef de la Biroul Rutier, si alti politisti vasluieni, unii aflati cândva în structurile de conducere ale IPJ Vaslui, pentru fapte de coruptie. Debutul procesului a fost amânat în douã rânduri, pentru cã rechizitoriul prezentat judecãtorilor Tribunalului Vaslui de cãtre procurorii DNA avea deficiente. Acum, în sfârsit, se pare cã documentele au fost bine întocmite, si, dacã nu va interveni iar Curtea de Apel Iasi, sunt sanse ca, în curând, sã înceapã efectiv procesul.

Pe data de 9 noiembrie 2016, la jumãtate de an de la trimiterea in judecatã, judecãtorii de camerã preliminarã a Tribunalului Vaslui finalizau prima etapã a procesului in care erau implicati, alãturi de subcomisarului Iulian Munteanu, mai multi politisti vasluieni, dar si oameni de afaceri, acuzati de luare sau dare de mitã si alte infractiuni de coruptie. Cu aceastã ocazie, dupã ce au fost respinse toate cererile si exceptiile invocate de acuzati si a fost constatatã legalitatea actului de sesizare a instantei prin rechizitoriul intocmit de cãtre procurorii DNA, judecãtorii decideau inceperea procesului in cel mai mare scandal de coruptie in care au fost implicati persoane din structurile inalte de conducere ale IPJ Vaslui si a IGPR. Aceastã decizie a fost contestatã la Curtea de Apel Iasi de 13 dintre cei 21 de acuzati, contestatie admisã de instantã, care, in luna februarie, decideaa trimiterea inapoi, spre rejudecare, a acestui dosar la judecãtorul de Camerã preliminarã a Tribunalului Vaslui. La rejudecare, in luna aprilie, instanta vasluianã a descoperit noi scãpãri in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, greseli care ar fi putut conduce la desfiintarea unor acuzatii pentru nu mai putin de 10 dintre inculpati. Atunci, instanta a constatat ‘neregularitatea rechizitoriului cu privire la indicarea corectã si completã a pãrtilor civile si a persoanelor vãtãmate, a prejudiciilor materiale cauzate prin fiecare din infractiunile retinute in sarcina inculpatilor (…) Munteanu Iulian, Varlan Ioan, Carp Mihai, Beraru Mihai- Gabriel, Roman Andrei, Brat Nicolae Augustin, Huhurez Romicã, Sava Ionut, Diaconescu Costel, Safir Ciprian’. Era vorba de majoritatea infractiunilor de care erau acuzati respectivii inculpati, in cazurile in care au intervenit pe langã diverse institutii publice ori firme private, pentru a-si rezolva unele probleme personale, de genul interventiilor preferentiale la unele avarii, deszãpezirea strãzilor pe care locuiesc, sau obtinerea de autorizatii sau alte acte de la diverse primãrii din judet. În consecintã, Tribunalul Vaslui a acordat Parchetului de pe langã Înalta Curte de Casatie si Justitie, DNA Iasi, termen pentru a preciza dacã isi mentine dispozitia de trimitere in judecatã sau solicitã restituirea cauzei. Procurorii au ales cea de-a doua variantã si, dupã ce au refãcut rechizitoriul, l-au retrimis pe masa instantei. Mai mult, pentru a fi siguri de succes, au incercat sã recuzeze judecãtorul, cerere respinsã de conducerea Tribunalului. Poate din acest motiv, dar si dat fiind complexitatea cauzei, judecãtorul a amanat pronuntarea in douã randuri, motivand lipsa de timp pentru deliberare. În sfarsit, la aproape o lunã de la termenul initial, instanta, dupã ce a constatat ‘competenta materialã si teritorialã a Tribunalului Vaslui in solutionarea cauzei, legalitatea sesizãrii instantei (…)’, a dispus inceperea judecãtii, urmand ca primul termen sã fie stabilit dupã rãmanerea definitivã a incheierii deciziei pronuntate miercuri, 6 septembrie. Acuzatii au termen de contestatie 3 zile de la comunicarea solutiei instantei, insã este greu de crezut cã Curtea de Apel Iasi va mai desfiinta, incã o datã, aceastã hotãrare, dacã procurorii si-au fãcut bine treaba! Scandalul ‘Coruptie la Rutierã’ a demarat in decembrie 2015, in urma unor perchezitii fãcute de procurorii DNA la biroul si locuinta subcomisarului Iulian Munteanu, suspectat de dare cãtre un inalt ofiter al IGPR, Mihai Axente si luare de mitã in formã continuatã. Ulterior, in urma extinderii cercetãrilor, au fost acuzati alti 9 politisti vasluieni, inclusiv Mihai Carp, pe atunci comandant al IPJ Vaslui, si Ioan Varlan, sefului Serviciului Rutier, precum si alti 10 oameni de afaceri care, contra unor sume de bani, bunuri ori servicii, ar fi beneficiat de favoruri din partea lui Iulian Munteanu sau a altor politisti. Subcomisarul Iulian Munteanu este acuzat de nu mai putin de 26 de fapte de coruptie: 3 infractiuni de luare de mitã, dare de mitã in formã continuatã (douã acte materiale), trafic de influentã (3 infractiuni), din care una in formã continuatã, cumpãrare de influentã, 3 infractiuni de abuz in serviciu, 11 infractiuni de instigare la abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, 5 infractiuni de instigare la fals material in inscrisuri oficiale si 2 infractiuni de fals intelectual si instigare la fals intelectual. Iulian Munteanu este acuzat cã, in perioada 2013-2015, ar fi determinat mai multi politisti din subordinea sa, cercetati in aceeasi cauzã, sã aplice sanctiuni mai blande decat s-ar fi impus, mergand de la reducerea cuantumului amenzii panã la inlocuirea cu avertisment ori chiar sã evite aplicarea vreunei sanctiuni.