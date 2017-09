În memoriam Mircea Ionescu Quintus

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

Partidul National Liberal a primit cu mare tristete vestea incetãrii din viatã a celui mai iubit si apreciat membru al sãu, domnul Mircea Ionescu Quintus, presedintele nostru de onoare. Viata domnului presedinte Mircea Ionescu Quintus este un model pentru orice liberal, pentru orice roman. O viatã pusã in slujba natiunii romane, o viatã pusã in slujba PNL. Participant direct la multe momente cruciale din istoria modernã a Romaniei, domnul presedinte Quintus este un exemplu de rezistentã in fata greutãtilor istoriei. Credinta in valorile democratiei si ale liberalismului, patriotismul de cea mai purã esentã, omenia, umorul si forta spiritului l-au ajutat sã infrunte timpurile si sã fie un invingãtor. Este liberalul a cãrui viatã se suprapune cel mai mult cu istoria Partidului National Liberal. A iubit acest partid si a tinut la el cu toatã puterea sufletului sãu mare. A stiut sã tinã vii istoria si traditiile liberale si a avut intelepciunea sã deschidã PNL spre generatiile tinere. A contribuit decisiv la renasterea, innoirea si unitatea partidului. A fost un exemplu de atasament fatã de partidul care ii datoreazã atatea. Nimeni nu poate uita cum, in ciuda varstei inaintate, punea atata energie si pasiune in sustinerea ideilor liberale, venea intotdeauna cu un sfat util pentru partid. A fãcut-o panã in ultimele zile de viatã. Spiritul sãu, valorile in care a crezut si de la care nu a abdicat nici mãcar o clipã vor rãmane vii in randurile PNL. Este datoria noastrã de onoare fatã de cel care ne-a fost mentor si pãrinte politic. A fost un suflet bun si cald, un mare Om si un mare Roman. Suntem alãturi de familia domnului Mircea Ionescu Quintus, cãreia ii transmitem condoleante si un gand bun din partea fiecãrui liberal. Partidul National Liberal este marea familie a domnului Quintus.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Departamentul de comunicare PNL Vaslui