În judetul Vaslui se construieste tot mai putin

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna iunie 2017 au fost emise 44 de autorizatii de construire pentru clãdiri rezidentiale. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, cand au fost inregistrate 63 autorizatii de construire, se constatã o reducere cu 30% pe acest segment de activitate. Mai mult, si indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 18,7% pe total (74 in trimestrul I 2017 fatã de 91 in trimestrul I 2016). Pe medii, situatia se prezintã astfel: 30 locuinte in trimestrul I 2017, in urban, si 31 in perioada similarã din anul 2016, respectiv 44 locuinte in trimestrul I 2017, in rural, si 60 de locuinte in perioada similarã din anul 2016.