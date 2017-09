Împrumuturile externe si tãierea investitiilor, solutiile pentru plata salariilor!

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Primarii trebuie sã se descurce pe cont propriu cu plata salariilor. Fãrã niciun leu de la rectificare, edilii vor fi obligati sã sacrifice sectiunea dezvoltare pentru a putea plãti salariile. O altã solutie pentru a face rost de bani pentru salarii este apelarea la împrumuturi externe. În judetul Vaslui, pânã la sfârsitul anului, fiecare comunã are, în medie, nevoie de circa 7 miliarde de lei vechi pentru cheltuieli de personal si de functionare. Emil Drãghici, presedintele Asociatiei Comunelor din România, a avertizat primarii cã noiembrie si decembrie vor fi «luni criminale».

Primãriile din judetul Vaslui nu au primit la rectificarea bugetului general consolidat niciun leu pentru plata salariilor. Cu aceeasi situatie se confruntã majoritatea comunelor din tarã, care au rãmas fãrã resurse financiare care sã acopere salariile mãrite de la data de 1 iulie 2017. Emil Drãghici, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, a declarat pentru presa centralã cã ultimele luni ale acestui an vor fi extrem de dificile pentru unitãtile administrativ-teritoriale in cea ce priveste plata lefurilor. ìMai mult de jumãtate din comune nu au resurse financiare de a-si plãti salariile panã la sfarsitul anului. Dacã nu se vine cu o rectificare, bineinteles pozitivã, pentru acoperirea acestor goluri, se va intra in anul 2018 cu goluri mari in ceea ce priveste neacordarea drepturilor salariale. Vom fi in situatia in care plãtim obligatiile cãtre stat pentru salarii, dar nu plãtim drepturile salariale. Noiembrie si decembrie vor fi luni criminale’, a avertizat Emil Drãghici. Intratã in vigoare la 1 iulie, noua lege a salarizãrii a stabilit indemnizatii mai mari pentru primari, viceprimari si sefii consiliilor judetene. Totodatã, a lãsat la latitudinea consiliilor locale salariile functionarilor din administratie, singura conditie pusã fiind ca acestea sã nu depãseascã indemnizatia unui viceprimar, deja hotãratã prin lege.

Primarii si-au taiat singuri craca de sub picioare

Neculai Moraru, presedintele Aso ciatiei Comunelor – Filiala Vaslui, a precizat cã, in acest moment, din cele 82 de comune ale judetului, cel putin 50 au probleme cu plata salariilor. ìCei de la primãrii sunt supãrati pentru cã nu au bani de salarii. Noi, la Asociatia Comunelor, trebuia sã covocãm Comitetul Director si sã avem o pozitie oficialã in perioada in care s-a dezbãtut legea salarizãrii. Trebuia sã alegem sapteopt primari din jurul Bucurestiului care sã meargã zilnic si sã negocieze prevederile legii salarizãrii. Nu puteam sã mergem noi cei din Iasi, Vaslui sau alte zone mai indepãrtate in fiecare zi la Bucuresti. Asa, unii primari s-au dus la discutii, altii, nuî, a spus Neculai Moraru. Atat in judetul Vaslui, cat si la nivel national, cele mai mari probleme cu salarizarea functionarilor din primãrii le au comunele mici, care au in jur de 3.000 locuitori. ìS-au fãcut majorãri salariale care nu aveau acoperire in buget. Trebuia gandit in fiecare primãrie. Ce fac, imi tai singur craca de sub picioare?! Trebuie sã fim responsabili. Nu putem sã avem toti salariile la nivelul viceprimarilor. Problema se poate solutiona prin acordarea de bani de la bugetul se stat. O altã solutie este incasarea tuturor amenzilor restante, a tuturor datoriilor care sunt la bugetele locale. Sperãm ca la rectificarea din luna noiembrie sã primim ceva. Nu sunt bani î, a mai spus Neculai Moraru. Un caz interesant este cel din comuna vasluianã Deleni. ìAvem bani pentru salarii panã la sfarsitul anului. Noi nu am mãrit salariile deloc. Am fãcut in asa fel incat sã ne pãstrãm in bugetul aprobat. Nu am avut buget pentru salarii. Am fãcut o sedintã cu cei 17 salariati si leam explicat cã nu avem buget. Oamenii au inteles si au fost de acord’, ne-a spus Vasile Zanfir, primarul comunei Deleni.

Bezna în comune, pentru plata salariilor

Situatia era gravã si fãrã majorãrile salariale din luna iulie, mai ales la unele primãrii mici, mai izolate, ale cãror venituri proprii nu puteau asigura in totalitate cheltuielile proprii de personal sau cu bunuri si servicii. Dacã unele primãrii aveau un aparat redus, cazul Fruntiseniului, unde sunt doar sapte angajati, alta este situatia, de exemplu, la Dodesti, acolo unde sunt nu mai putin de 23 de angajati, iar veniturile proprii nu pot asigura decat circa 60% din salarii. O posibilitate pentru asigurarea salariilor angajatilor din primãrii ar fi ca, prin hotãrare de Consiliu Local, sã fie mutati bani in cadrul sectiunii de functionare a bugetului local, de la bunuri si servicii, cãtre cheltuieli de personal. Adicã practic, sã se reducã anumite cheltuieli, cum ar fi cel cu iluminatul public, in speranta cã urmãtoarea rectificare a bugetului national va aduce ceva bani in plus pentru primãrii, cu care se vor plãti facturile restante ori vor fi reluate anumite servicii cãtre comunitate. O altã solutie ar fi apelarea la imprumuturi externe, lucru permis de lege, si care ar putea rezolva situatia salariilor functionarilor panã la adoptarea bugetului pe anul viitor. Cu o conditie, primãriile sã dispunã de bunuri care pot fi oferite drept garantie, iar veniturile viitoare sã permitã plata acestor imprumuturi. ‘UAT-urile trebuie cumva sã-si asigure salariile panã la sfarsitul acestui an, in conditiile in care rectificarea bugetarã nu a adus nimic in plus la sumele prevãzute la inceputul anului si in conditiile in care UAT-urile au fost, atunci, sub-bugetate. Anul viitor, primarii vor trebui sã fie mult mai atenti la alcãtuirea bugetelor locale, cu atat mai mult cu cat Legea Salarizãrii, 153/2017, prevede cã prioritate vor avea asigurarea veniturilor necesare functionãrii UATurilor, respectiv asigurarea banilor necesari plãtii salariilor pentru intreg anul, si abia apoi, dacã mai rãmane ceva, vor fi alocate fonduri la sectiunea dezvoltare, pentru investitii’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

