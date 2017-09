Impact mortal între un scuter si un autocamion

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Scene de cosmar petrecute, ieri dimineatã, pe Drumul National 24D, la iesirea din localitatea vasluianã Grivita, limitã cu judetul Galati. Un bãrbat, fãrã permis, aflat pe un motoscuter, a pãtrusn, în mod inexplicabil pe contrasens si s-a ciocnit violent de partea din stânga-fatã a unui autocamion de mare tonaj care circula din sens opus. Decesul bãrbatului de pe motoscuter, un gãlãtean de 62 de ani, a survenit instantaneu.

Accidentul rutier a fost anuntat la numãrul unic 112 în jurul orei 10.45. Imediat, la fata locului s-au deplasat echipaje de la Politia Rutierã si de la Ambulantã, dar si un laborator criminalistic mobil. Autoritãtile au gãsit acolo un bãrbat în vârstã, prãbusit pe carosabil printre resturile a ceea ce a fost un motoscuter. Desi nu prezenta semne vitale, ambulantieri au început imediat manevrele de resuscitare. Dupã aproape o orã de eforturi concertate, acestia au fost nevoiti sã declare decesul conducãtorului motoscuterului. Este vorba despre un bãrbat în vârstã de 62 de ani, pe nume Ion S., din localitatea Draguseni, judetul Galati, care nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si care se deplasa spre Bârlad. Împrejurãrile în care s-a petrecut accidentul au fost relatate, cu lux de amãnunte, de mai multi soferi care treceau prin zonã exact în momentul producerii acestuia. „Eu mã deplasam, din aceeasi directie cu el, dinspre judetul Galati, spre localitatea Bârlad. La un moment dat, l-am observat cum se deplasa foarte aproape de acostament, însã a efectuat si câteva manevre evazive, ca si când ar fi ocolit niste obstacole care i-au apãrut brusc în fatã. Poate si din cauza vântului, care sufla foarte tare din fatã. Am vrut sã îl depãsesc, dar am vãzut cã din sens opus venea un camion rosu. Apoi, într-o fractiune de secundã, a accelerat, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit aproape frontal cu camionul… Poate i s-a fãcut rãu, poate era bãut, poate la împins vântul pe contrasens… cine stie?”, ne-a povestit soferul unei combine care se deplasa pe drumul national, de la o parcelã la alta. „Eu eram în spatele camionului si intentionam sã îl depãsesc, însã am renuntat când am vãzut combina din sens opus. Apoi, parcã de nicãieri, a apãrut motoscuterul care efectiv s-a „înfipt” în botul camionului. Soferul a încercat sã îl evite si a frânat brusc, dar nu a mai putut, pentru cã venea cu vitezã mare”, a povestit un alt conducãtor auto. La rândul sãu, conducãtorul autocamionului, un clujean în vârstã de 47 de ani, pe nume Andrei C., aflat în stare de soc dupã ce a asistat atent zeci de minute la manevrele de resuscitare ale victimei, ne-a spus totusi cã a fãcut tot ce era omeneste posibil pentru a evita impactul. „L-am observat de la distantã, în fata combinei, numai cã în momentul în care a ajuns în fata mea, la circa 50 de metri, si-a mãrit considerabil viteza si a pãtruns pe sensul meu. Am frânat puternic si am virat dreapta, pentru a-l evita, însã nu a fost suficient, pentru cã s-a lovit frontal de partea din stânga-fatã a capului-tractor. Nu cred cã aveam mai mult de 50 de kilometri la orã, dar se poate verifica pe tahograf… Îmi pare rãu cã nu am putut face mai mult”, ne-a spus soferul autocamionului. Dupã declararea decesului, politistii au încercat sã afle ce anume l-a fãcut pe bãrbat sã pãtrundã pe contrasens, în fata autocamionului, întocmai ca într-o tentativã reusitã de suicid. Datele culese de criminalisti si o eventualã expertizã tehnicã a motoscuterului ar putea oferi un rãspuns la aceastã întrebare. „În acest moment nu se poate stabili cu exactitate cauza producerii accidentului rutier, întrucât cercetãrile sunt încã în desfãsurare. Totusi, din primele date, vinovat ar fi conducãtorul motoscuterului, care a pãtruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu autocamionul. Tot ca urmare a primelor verificãri a mai reiesit cã persoana care conducea motoscuterul nu figureazã în baza de date ca fiind posesor de permis auto, pentru nicio categorie de vehicule. În cauzã a fost întocmit un dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpã”, ne-a declarat subinspector de politie Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.