Îi felicit pe cei care…

luni, septembrie 11, 2017, 3:00

… stiu administratie, nu sunt lacomi, ii acceptã pe altii si isi iubesc semenii. Doisprezece ani in conducerea Consiliului Judetean sunt multi si, dupã ce treci in altã muncã – cea de parlamentar, de exemplu, in cazul meu -, poti sã faci comparatii, evaluãri, bilanturi. Am lucrat, in toti anii acestia, cu Vasile Mihalachi si Dumitru Buzatu. Cred cã nu existã localitate in judetul nostru unde sã nu pot spune cã, alãturi de primarul de acolo, am fãcut asta sau asta: drumuri, aductiuni cu apã, scoli, grãdinite, primãrii noi etc. În urmã cu ani, le-am spus primarilor sã organizeze, fiecare in felul sãu, asa cum fãcea deja Temistocle Diaconu in comuna Pãdureni, de mai multã vreme, intalniri cu fiii si fiicele satului, omagierea bãtranilor, cinstirea familiilor longevive, hramuri si spectacole. Am participat, ani la rand, la aceste actiuni; stiu cã s-au organizat si in vara aceasta, dar, in vara aceasta, la ele au fost invitati doar cei de la PSD. Dragi primari, care mi-ati trecut pragul doisprezece ani de zile, cand nu vã primea nimeni sau nu gãseati pe nimeni, nu vã faceti probleme, eu inteleg sarcinile de partid… La astfel de actiuni, dacã esti demnitar, nu te duci decat dacã primesti invitatie. Altfel, apari ca intrus. Astãzi, a inceput scoala. Vreau sã ii felicit pe pãrintii care isi duc copiii la scoalã, pe invãtãtori si profesori. Le urez tuturor elevilor un an de succes! Îmi amintesc cã, odatã, fãcand un proiect foarte bun, am vrut sã asfaltez drumul de la Dragomiresti spre Poiana Petrei, Doagele, Stejaru, panã la Lipova, in judetul Bacãu, iar Dragos Benea, presedintele de la Bacãu, sã facã acelasi lucru in comunele izolate de pe aceastã vale. S-a opus atunci PSD-ul si a iesit o intreagã campanie de presã impotriva mea – ‘Autostrada lui Bichinet’ -, in care se spunea cã vreau sã cheltuiesc banii judetului in scop electoral. S-ar pãrea cã ideea mea de-atunci, respinsã de PSD, acum este bunã, si drumul acela se va face. Dar cu o intarziere de zece ani. Asa cã cei care isi stricã masinile, sã nu mã injure pe mine, ci pe altii. Oricum, n-am resentimente. Stiu ce-am fãcut, stiu ce nu am fãcut, stiu ce am fost impiedicat sã fac, pentru cã aveam putini consilieri judeteni. Însã in viatã trebuie sã tii minte doar lucrurile frumoase. Pe celelelate, le tin minte si le ‘reactualizeazã’ adversarii politici. Care au, si ei, un rol in viata noastrã…

Corneliu Bichinet