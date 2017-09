Iarnã dramaticã pentru pensionarii vasluieni

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

Pensionarii din judetul Vaslui au in fatã o iarnã extrem de grea. Cu venituri mici si fãrã de ajutor din partea familiilor, multi bãtrani riscã sã nu mai ajungã in primãvarã. ‘Va fi o iarnã grea pentru pensionari. Vor scãpa putini pensionari din iarna aceasta. Dacã iarna va fi la fel de geroasã cum a fost vara de cãlduroasã, dacã va fi doar o lunã foarte geroasã, multi pensionari se vor stinge, pentru cã se vor imbolnãvi si nu vor avea cu ce sã se trateze. Stau cu cate un tenc de retete pe masã si asteaptã sã poatã cumpãra mãcar ceva din ce le recomandã medicii’, a spus Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui. Anul trecut, au murit peste 4.500 de pensionari vasluieni, in vreme ce, in primul semestru al acestui an, numãrul deceselor a depãsit 2.000. În acelasi timp, odatã cu fenomenul general de imbãtranire a populatiei, creste si varsta medie a pensionarilor. ‘Multi au copii plecati prin strãinãtate. Vin si se dau mari pe aici, dar nu ii ajutã cu absolut nimic. Este putin mai bine astãzi in spitale, doctorii, asistentele sau infirmierele se poartã putin mai bine cu pacientii, de cand le-au mãrit salariile, dar conditiile nu s-au schimbat. Aceeasi mancare pe care nu o poate manca nimeni, aceleasi cearsafuri mizerabile’, mai spune Stamate. În judetul Vaslui, dintr-un total de 102.602 pensionari, cei mai multi au pensii mici si foarte mici. Un numãr de 41.834 de bãtrani au o pensie lunarã mai micã de 520 de lei, dintre care 27.294 pensionari de stat si 14.540 sunt pensionarii fostelor CAP-uri. Alti 22.147 de vasluieni au pensii intre 1.000 si 2.000 de lei, iar cei cu pensii intre 2.000-3.000 de lei sunt 1.413 persoane.