Hotul cu pata pusã pe tractoarele din sat rãmâne în arest

marți, septembrie 5, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a respins contestatia cu privire la mentinerea arestãrii sale preventive, fãcutã de Marius Mercas, un recidivist acuzat de patru Individul avea ceva cu tractoarele din sat si, dupã ce a furat bateriile si carburantul, pentru ca paguba sã fie totalã, a mai tãiat si toate furtunurile de la motoare! În 2011, Mercas a stat în închisoare dupã ce, supãrat pe patronul unui bar din Rîsesti, a tãiat cu o drujbã masina proprietarului si l-a muscat de picior pe politistul care a intervenit.

În plinã campanie agricolã, mai multe societãti agricole si un bãrbat din Risesti, comuna Dranceni, s-au pomenit cu tractoarele scoase din uz. În afara faptului cã bateria si carburantul din rezervor lipseau, furtunurile si conductele de la motor erau tãiate, astfel cã vehiculele respective nu mai puteau fi folosite. Dupã cateva zile de cãutãri, politistii l-au identificat pe fãptas, in persoana lui Marius Mercas, care, la 39 de ani, mai avea cateva astfel de isprãvi la activ. În anul 2010, el a intrat fãrã drept in casa unor vecini si l-a lovi pe un bãrbat care a incercat sã-l opreascã, drept pentru care a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare. În 2011, individul a fãcut un scandal monstru intr-un bar din sat, fugãrindu-l cu o drijbã pe proprietar, i-a tãiat in bucãti autoturismul si usa localului, dupã care a dispãrut cu banii din casa de marcat. Dus la audieri, Mercas l-a muscat de picior pe politistul din comunã. Pentru ultraj, a fost condamnat la un an si jumãtate de inchisoare, iar pentru furt, a mai primit incã doi ani si jumãtate de stat dupã gratii. În timp ce se judeca apelul formulat de el, a fost prins iar, de aceastã conducand fãrã permis, drept pentru care, odatã cu revocarea suspendãrii de la prima condamnare, a primit alti doi ani de inchisoare cu executare. Acum, el este cercetat, in arest preventiv, pentru comiterea a 4 infractiuni de furt calificat si distrugere. Încã de la arestarea sa preventivã, la sfarsitul luii iulie, Marius Mercas a cerut, plin de tupeu, sã fie lãsat in libertate, sub control judiciar sau in arest la domiciliu, pentru cã el mai are ‘ceva treabã’ pe acasã. Cererea sa a fost reiteratã si zilele trecute, atunci cand judecãtorii huseni au decis prelungirea arestului preventiv. Pentru cã nu i s-a dat satisfactie, Mercas a atacat decizia magistratilor la Tribunalul Vaslui, ai cãrui judecãtori nu au fost insã mai blanzi, acestia respingand, ca nefondatã, contestatia. În ceea ce-i priveste pe gospodarii din Risesti, acestia sperã ca, mãcar panã apucã sã-si strangã recoltele de pe camp, individul sã rãmanã la rãcoare.