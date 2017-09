Grosul ipotecilor bancare, format din terenuri agricole extravilane

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Pentru garantarea creditelor, bãncile comerciale preferã ipotecile constituite din terenuri. În ultimele luni, majoritatea ipotecilor intabulate în Cartea funciarã au fost formate din terenuri agricole extravilane. Evaluatorii bãncilor considerã terenurile mai usor vandabile decât casele sau apartamentele. În total, în primele sase luni ale anului, în judetul Vaslui au fost înregistrate 1.493 de ipoteci.

În luna iunie 2017, in judetul Vaslui sau inregistrat 182 de ipoteci agricole active (formate din terenuri arabile extravilane). În aceeasi lunã, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, au fost inregistrate doar 5 ipoteci neagricole, formate din diverse constructii, case, apartamente. Si in zonele intravilane, pentru garantarea creditelor bancare, evaluatorii institutiilor financiare preferã tot terenurile. În luna iunie, au fost inregistrate in intravilanul localitãtilor 102 ipoteci active pe terenuri cu constructii si 14 ipoteci active fãrã constructii, adicã pe terenuri goale. În total, in luna iunie 2017 au fost inregistrate 373 de ipoteci. În perioada ianuarie – iunie 2017, in judetul Vaslui au fost inregistrate 1.493 de ipoteci.

Tot mai multe credite

În primele sapte luni ale acestui an, volumul creditelor in lei din judetul Vaslui a crescut de la 1.047 milioane lei in luna ianuarie, la 1.081 lei in cursul lunii iulie. O crestere semnificativã a creditãrii se inregistreazã pe segmentul gospodãriilor populatiei. De la un volum al imprumuturilor de 591,5 milioane de lei, in luna ianuarie 2017, in luna iulie, creditele in monedã nationalã se cifrau la 638,9 milioane lei. Din totalul creditelor existente in gospodãriile populatiei, 406,8 milioane de lei au fost orientate cãtre consum. Creditele pentru consum includ creditele acordate gospodãriilor populatiei pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii. De asemenea, populatia a alocat 217,9 milioane de lei pentru achizitionarea de locuinte. Creditele pentru locuinte includ creditele acordate gospodãriilor populatiei in scopul investirii in locuinte pentru utilizare proprie sau pentru inchiriere, inclusiv in scopul construirii sau in scopul renovãrii locuintelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietãti rezidentiale care sunt folosite in scopul achizitionãrii de locuinte, precum si alte credite pentru achizitionarea de locuinte efectuate pe baza unei garantii personale sau a altor forme de active. În ceea ce priveste creditele in valutã, in luna iulie 2017, valoarea acestora era de 409,9 milioane de lei. Creditele si disponibilitãtile/depozitele in valutã sunt exprimate in lei, la cursul de schimb anuntat de BNR in ultima zi lucrãtoare a lunii (cursul de schimb utilizat in raportãrile statistice cãtre banca centralã). Gospodãriile populatiei aveau contractate la bãnci credite in valutã de 301 milioane lei, din care 148,4 milioane lei pentru consum si 152,1 milioane de lei pentru locuinte.