Gãlãtean pericol public, cercetat de politistii vasluieni

luni, septembrie 11, 2017, 3:00

Un bãrbat de 23 de ani, din comuna Bãlãbãnesti, judetul Galati, a fost retinut de politistii rutieri pentru o perioadã de 24 de ore. Tanãrul este cercetat pentru sãvarsirea infractiunilor de furt in scop de folosintã, conducerea unui autovehicul fãrã a detine permis de conducere si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Marti, acesta a sustras un autoturism dintr-un parc auto de pe raza localitãtii Bãdeana, pe care l-a condus pe Drumul European 581. La efectuarea unui viraj, acesta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, autovehiculul oprindu-se intr-un sant de pe marginea pãrtii carosabile. Imediat dupã avarierea autoturismului, soferul a coborat de la volan si a fugit. Un martor la eveniment a sesizat politistii prin apelul de urgentã 112. La scurt timp dupã sesizare, in urma cercetãrilor efectuate de cãtre politisti, bãrbatul a fost depistat si s-a constatat faptul cã acesta nu detine permis de conducere. În urma testãrii cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,47mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii Biroului Rutier Barlad au intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de furt in scop de folosintã, conducerea unui autovehicul fãrã a detine permis de conducere si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Bãrbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat Parchetului de pe Langã Judecãtoria Barlad cu propunerea arestãrii preventive.