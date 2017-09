Fostul ministru Cristian David a cerut, fãrã succes, reluarea procesului

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Fostul ministru Cristian David a cerut, marti, instantei, prin intermediul avocatilor sãi, reluarea procesului în care este acuzat de luare de mitã, dupã ce un membru al completului a fost înlocuit cu un alt judecãtor, cererea fiind respinsã.

Judecãtorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au luat in discutie un nou termen din dosarul fostului ministru de interne Cristian David in care este judecat pentru luare de mitã, context in care avocatii acestuia au solicitat reluarea procesului, dupã ce judecãtoarea Cristina Rotaru a fost inlocuitã pe 11 aprilie de judecãtorul Ionut Matei. Apãrãtorii au invocat cauzele Beraru versus Romania si Cutean versus Romania, cerand, de asemenea, ca toti inculpatii si martorii din acest caz sã fie reaudiati. Procurorul de sedintã a precizat cã prin aceastã solicitare se doreste tergiversarea dosarului si a cerut respingerea cererii. Dupã deliberãri, completul a stabilit cã nu este necesarã o astfel de mãsurã. ‘Jurisprudenta invocatã nu corespunde situatiei concrete in care se aflã acest dosar, in conditiile in care doi dintre membrii completului au asigurat componenta acestuia incã de la inceputul dosarului. Inculpatii pot cere in apel readministrarea probatoriului’, a arãtat judecãtoarea Ioana Bogdan. Instanta a stabilit urmãtorul termen din acest dosar pentru 3 octombrie. Cristian David a fost trimis in judecatã de DNA in iulie 2015, alãturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bagiu, prefect al judetului Buzãu la data comiterii faptei. Potrivit DNA, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Valeriu Roger Nitescu, Cristian David a pretins, iar in luna februarie 2008 a primit, suma de 500.000 de euro de la un denuntãtor, beneficiar al unor drepturi litigioase. Denuntãtorul este Adrian Mladin, care a fost mandatat de Viorica Stirbulescu sã indeplineascã formalitãtile necesare in vederea revendicãrii unei suprafete de teren de 15 hectare situatã in orasul Buzãu.