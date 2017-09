Falimentul si datoriile, cel mai sever juriu!

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Mediul de afaceri local se pregãteste intens pentru Topul Firmelor 2016. Evenimentul va avea loc la începutul lunii noiembrie, în prezenta a peste 200 de invitati. Din nefericire, numãrul firmelor care au participat la selectia pentru top a scãzut cu 500. Falimentele, insolventa, datoriile la bugetul statului, probleme în justitie ale unor agenti economici au scos de pe liste sute de operatori economici.

În data de 3 noiembrie 2017, Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui va organiza a XXIV-a editie a Topului Firmelor. Evenimentul va avea loc la un restaurant din municipiul Vaslui, insã sub auspicii nu tocmai favorabile. Numãrul firmelor vasluiene care au participat la top este cu 500 mai mic fatã de anul precedent, pe fondul restrangerii activitãtii mediului de afaceri local. ‘E de apreciat cã agentii economici au reusit nu numai sã mentinã numãrul de angajati la acelasi nivel, dar au ajuns la un numãr mai mare’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. La eveniment este asteptatã prezenta a peste 200 de persoane. Vor fi inmanate 15 plachete de excelentã unor vasluienii din judet sau din afara sa care fac cinste Vasluiului, iar ca o noutate, anul acesta, vor fi premiate liceele din judet cu cele mai bune rezultate, Colegiul ‘Gheorghe Rosca Codreanu’, din Barlad, si Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, din Vaslui. Trei oameni de afaceri cu rezultate notabile in 2016, din Vaslui, Barlad si Husi, vor fi, de asemenea, distinsi. În elaborarea clasamentelor pe baza cãrora vor fi premiate societãtile vasluiene s-a tinut cont de situatiile financiare ale socie tãtilor pentru anul 2016, profitul de exploatare pozitiv, rata profitului de exploatare, eficienta utilizãrii resursei umane, eficienta utilizãrii capitalului angajat, cifra de afaceri de minim 100.000 lei, in cazul microinteprinderilor, si minim 250.000 lei, in cazul celorlalte entitãti. În acest an, in portofoliul domeniilor premiate a fost adãugat si Turismul. Celelalte domenii premiate sunt CercetareDezvoltare si Hegh-Tech, Industrie, Agriculturã, Silviculturã, Pescuit, Constructii, Servicii si Comert.