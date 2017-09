Expo Zoo Agroind Vaslui a ajuns la cea de-a XV-a editie

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Astãzi, debuteazã cea de-a XV-a editie a Expo Zoo Agroind Vaslui, expozitie cu vânzare de animale, masini, utilaje agricole si produse ale industriei alimentare. La deschiderea oficialã vor fi prezenti, pe lângã oficialii judeteni si reprezentantii asociatiilor din zootehnie, ministrul Agriculturii, Petru Daea, si omologul sãu din Republica Moldova. Manifestarea va dura douã zile, si are loc în spatiul expozitional traditional, situat vis-a-vis de Bâlci.

Timp de douã zile, crescãtorii de animale din judet si din tarã, reprezentanti ai productorilor sau distribuitorilor de masini, utilaje si unelte agricole ori din industria alimentarã isi dau intalnire la Vaslui, cu ocazia celei de-a XV-a editii a expozitiei cu vanzare Expo Zoo Agroind. Se reia astfel traditia acestei importante manifestãri zootehnice, dupã ce precedenta editie, cea din 2014, a fost anulatã din cauza focarului de boala limbii albastre (boala Bluetongue), ulterior, Asociatia crescãtorilor de ovine OvisMold organizand, in 2016, un Festival al Oierilor. De aceastã datã, in organizarea Expo Zoo Agroind s-a implicat Ministerul Agriculturii, prin Agentia Nationalã in Zootehnie, in parteneriat cu Primãria municipiului Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui. În ciuda timpului relativ scurt, initiativa organizãrii evenimentului fiind anuntatã la sfarsitul lunii iulie, municipalitatea a reusit sã pregãteascã spatiul expozitional, cu standurile pentru animale si cele ale participantilor din industria alimentarã sau cu masini, utilaje si unelte agricole. La aceastã a XV-a editie a Expo Zoo Agroind Vaslui 2017 vor fi reunite intr-un targ zootehnic toate Statiunile Zootehnice din Moldova si din invãtãmantul superior de profil, atat cu expozitii de animale, cat si cu informatii stiintifice de ultimã orã. Vorbim despre 21 crescãtori de taurine, 18 de ovine, 5 crescãtori de cai, 2 de pãsãri si unul de caprine, cei mai reprezentativi din zona Moldovei, precum si cele 5 Statiuni de Cercetare din Zootehnie din Romania sau Facultatea de Zootehnie din Iasi. Vizitatorii vor putea admira si aprecia peste 120 de exemplare de taurine din diverse rase de lapte sau carne autohtone, Bãltatã romaneascã neagrã sau rosie, Brunã de Maramures, dar si strãine, Angus, Charolaise sau Limousine, Holstein, ori pe cale de disparitie (Sura de stepã). La fel de bine va fi reprezentat sectorul ovine, cu peste 250 de animale din diverse rase – Karakul, Turcanã, Carabas, inclusiv rase de import, Suffolk. Cum stanã fãrã caini nu se poate, vor fi prezente exemplare canine din rasa ciobãnesc mioritic, carpatin si de Bucovina. De asemenea, vor fi reprezente si cele mai frumoase exemplare de pãsãri, de la prepelite, la gãini din rase de genofond sau pãsãri de ornament, dar si cabaline, de la Herghelia Nationalã de la Dumbrava, Neamt, ori caini ciobãnesti din rasele Mioritic, Carpatin sau de Bucovina. Toate animalele prezente vor intra si intr-un concurs, care va desemna cele mai frumoase exemplare, care vor fi premiate, crescãtorii fiind recompensati cu premii in bani si medalii. Doritorii pot vizita, pe 7 si 8 septembrie, Expo Zoo Agroind Vaslui 2017 in locatia de pe strada Husului, spatiul expozitional de langã APIA Vaslui, vis-a-vis de Balci.