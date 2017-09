Emotii pentru soseaua de centurã a Bârladului

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

Potrivit calendarului anuntat de Ministerul Transporturilor, în mod oficial, mâine ar trebui sã se stie numele constructorului care a cîstigat licitatia pentru construirea celui mai râvnit obiectiv de investitii de cãtre toti bârlãdenii: soseaua ocolitoare a orasului.

Astfel, data de 21 septembrie ar trebui sã fie momentul in care efectiv se va anunta si ziua in care vor incepe lucrãrile la sosea. Zilele trecute, primarul Barladului, Dumitru Boros, a spus cã asteaptã si el cu sufletul la gurã, ca orice localnic, anuntul oficial. ‘Dupã cum se stie, obiectivul a fost panã acum pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice si, din cate s-a vãzut, caietul de sarcini a prezentat interes pentru mai multi constructori. Asteptãm acum deschiderea ofertelor si anuntarea castigãtorului licitatiei. Dorinta noastrã cea mai mare este sã nu existe contestatii, asa cum se intamplã, din pãcate, frecvent in astfel de cazuri. Sperãm sã nu fie, pentru ca, in octombrie, asa cum s-a anuntat, sã demareze efectiv lucrãrile’, a declarat primarul Boros. Dacã oficialii din ministerul de resort si cei de la Compania Nationalã de Drumuri se vor tine de cuvant in privinta termenelor iar ofertantii nu se vor ‘faulta’ reciproc cu tot felul de contestatii, constructia soselei ar trebui sã se termine peste un an si jumãtate de acum inainte. Valoarea investitiei, in cea mai mare parte provenitã din fonduri europene nerambursabile, este de circa 50 milioane euro. Viitoarea sosea, potrivit proiectului tehnic, va avea o lungime de 11,2 kilometri, trei pasaje, din care douã peste calea feratã, si patru poduri peste Raul Barlad (douã) si paraiele Trestiana si Simila.