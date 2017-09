Elevii români petrec mult mai putin timp la scoalã decât omologii europeni

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Culmea, în timp ce «produsele » scolii românesti, elevi sau studenti, se bucurã de o solidã reputatie peste hotare, timpul mediu de instruire al acestora este unul dintre cele mai mici la nivel european. În educatia primarã, media în România este de doar 501 ore/an fatã de media europeanã, respectiv 825 de ore fatã de 873 de ore pe an în alte tãri, în cazul educat iei secundare. Nici nu este de mirare, de vreme ce elevii încep cel mai târziu si terminã cel mai devreme anul scolar, timp în care mai au si alte vacante, zile libere legale ori în care elevii nu frecventeazã scoala din diverse motive.

Timpul de instruire reprezintã durata pe parcursul cãreia o scoalã publicã trebuie sã asigure instruirea elevilor la toate disciplinele integrate în curriculumul obligatoriu si optional, în cadrul scolii si în activitãti în afara scolii care sunt pãrti formale din programele obligatorii. Timpul de instruire nu include pauzele dintre ore sau alte întreruperi, timpul optional în afara zilei de scoalã, timpul dedicat temelor pentru acasã si activitãtilor de tutoriat sau de studiu privat. De asemenea, nu include zilele în care scolile sunt închise pentru festivitãti (de exemplu, zile nationale) si zilele în care elevii nu frecventeazã scoala ca urmare a perioadelor de pregãtire destinate cadrelor didactice sau zilelor de examinare. În majoritatea cazurilor, educatia obligatorie acoperã doar nivelurile de educatie primarã si secundarã generalã, care corespund în mod normal nivelurilor ISCED 1 si 24. Însã în 22 din 42 de sisteme educationale europene, educatia obligatorie include si unul sau mai multi ani din nivelul ISCED 34, respectiv, în cele mai multe cazuri, educatia generalã de nivel secundar superior. Timpul minim de instruire pe an se calculeazã prin împãrtirea timpului total recomandat pentru instruire la numãrul de ani pe fiecare nivel educational. În educatia primarã, media timpului minim recomandat de instruire pe an în Europa este de 740 de ore, în timp ce, în România este de doar 501 ore. Media timpului minim recomandat de instruire pe an în educatia secundarã generalã este mai mare decât în educatia primarã si ajunge, în general, la 873 de ore pe an, în timp ce în România, aceastã medie este de 825 de ore pe an. În 22 de sisteme educationale, cel putin un an de nivel ISCED 34, care corespunde în mod normal educatiei generale de nivel secundar superior, este obligatoriu. Media recomandatã pe an la acest nivel educational este de 903 ore. În medie, educatia primarã include cel putin 4.089 ore de instruire în alte tãri europene, în timp ce în România, aceastã medie este aproape la jumãtate, de doar 2.503 ore/an. În schimb, suntem campioni la educatia generalã de nivel secundar inferior (ISCED 24), cu 3.300 de ore pe an, fatã de o medie europeanã de 3.011 ore. În ciuda acestor date, furnizate de European Commission/EACEA /Eurydice, 2016, nu de mult oficialii ai Ministerului Educatiei fãceau recomandãri în sensul reducerii duratei de studiu individual acasã a elevilor, pentru a nu-i obosi prea tare! Elevii români au mai putine ore de curs, poate si pentru faptul cã, pentru ei, anul scolar începe mult mai târziu decât omologii lor din alte state europene. Astfel dacã în România anul scolar începe în jurul datei de 15 septembrie, respectiv 11 septembrie pentru anul 2017 – 2018, în cele mai multe tãri europene, anul scolar începe în luna august, în urmãtoarele state: Danemarca (10 august), Germania (1 august), Olanda (17, 24 si 31 august, în functie de regiune), Finlanda (între 10 si 18 august), Scotia (15 august), Elvetia (între 10 si 31 august, în functie de fiecare canton în parte), Islanda (între 21 si 24 august), Liechtenstein (17 august) si Norvegia (între 17 si 21 august). În alte tãri, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Republica Cehã, Estonia, Macedonia, Franta, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovenia si Anglia, anul scolar începe la 1 septembrie. În medie, durata anului scolar în aceste tãri este de 190 de zile lucrãtoare, în timp ce în România, durata cuprinde, de regulã, 167 de zile lucrãtoare. Cu toate acestea, scoala româneascã continuã sã fie apreciatã în lume, din pãcate, însã doar prin prisma elevilor de vârf care, în majoritate covârsitoare, suplinesc educatia primitã în clase cu multe ore de studiu individual acasã! Trebuie spus cã situatia este cunoscutã la nivelul Ministerului Educatiei Nationale, câtã vreme chiar acesta a transmis în teritoriu, cãtre inspectoratele scolare judetene, o informare cu datele prezentate.