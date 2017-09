Elevii din municipiul Vaslui vor primi 3.859 burse scolare

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

Consiliul Local Vaslui va acorda, în anul scolar 2017- 2018, un numãr total de 3.859 burse scolare. Beneficiarii sprijinului financiar sunt elevii din învãtãmântul preuniversitar de stat din municipiul Vaslui. Cuantumul unei burse de performantã este de 100 lei/lunã, bursele de merit si de studiu sunt de 50 lei/lunã, iar bursele de ajutor social sunt în cuantum de 40 lei/lunã.

În cadrul sedintei ordinare din aceastã sãptãmanã, Consiliul Local (CL) Vaslui va dezbate un proiect de hotãrare privind aprobarea cuantumului, numãrului de burse scolare si regulamentului de acordare a acestora elevilor din invãtãmantul preuniversitar de stat in anul scolar 2017-2018. Astfel, se vor acorda 3.859 burse (de performan?ã, de merit, de studiu si burse de ajutor social) pentru elevii din invãtãmantul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2017- 2018. Portofoliul burselor aratã astfel: 50 burse de performantã, 3.259 burse de merit, 255 burse de studiu si 295 burse de ajutor social. Cuantumul unei burse de performantã este de 100 lei/lunã, bursele de merit si de studiu sunt de 50 lei/lunã, iar bursele de ajutor social sunt in cuantum de 40 lei/lunã. ‘Acordarea burselor reprezintã o formã de sprijin material, vizand atat protectia socialã, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invãtãturã si disciplinã. Bursele se asigurã din finantarea complementarã si din bugetele locale ale unitãtilor administrativ-teritoriale de care apartin unitãtile de invãtãmant preuniversitar de stat, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie’, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Bursele se acordã elevilor inscrisi in clasele I-XII la cursurile de zi ale anului scolar curent intr-o unitate de invãtãmant de stat, de pe raza municipiului Vaslui, care au media la purtare 10/calificativul ‘FB’, in semestrul pentru care se acordã si care indeplinesc criteriile din regulament, indiferent de domiciliul sau resedinta acestora.Beneficiarii acestor burse o vor pãstra panã la terminarea semestrului pentru care le-a fost acordatã. Bursele se plãtesc lunar, in limita fondurilor aprobate cu aceastã destinatie, pe perioada cursurilor scolare, nefiind inclusã vacanta de varã, conform structurii anului scolar. Baza de calcul a performantelor educationale va fi reprezentatã de media generalã de studiu obtinutã in semestrul anterior de cãtre elevi, completatã in mod obligatoriu de conditia obtinerii mediei 10 sau calificativului ‘Foarte Bine’ la purtare. Bursele se acordã in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare inclusiv pe timpul pregãtirii si sustinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificãrii profesionale si pe perioada pregãtirii practice.