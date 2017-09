Elevã din Husi, la Olimpiada Internationalã de limba francezã din Armenia

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

Ioana Adelina Ralea, elevã a Colegiului National „Cuza Vodã” din Husi, s-a califi cat la etapa internationalã a Olimpia dei de limba francezã care se desfãsoarã la Aghveran, în Armenia, între 25-30 septembrie.

Între 12-15 septembrie 2017, s-a desfãsurat, in organizarea Ministerului Educatiei Nationale, a Inspectoratului scolar Judetean Teleorman si a Colegiului National Pedagogic ‘Mircea Scarlat’ din Alexandria, pregãtirea lotului restrans al Romaniei, compus din cei 6 elevi – laureati ai Olimpiadei Nationale de limba francezã – care reprezintã Romania la etapa internationalã din Armenia. Printre ei, Ioana Adelina Ralea, eleva profesoarei Elena Talasman, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi. Elevã in clasa a XI-a a Colegiului National ‘Cuza Vodã’ din Husi, la profilul Matematicã Informaticã, Ioana Adelina Ralea este o obisnuitã a olimpiadelor nationale la limba francezã, castigand, in ultimii doi ani, locul I pe tarã. Mai mult, la editia din acest an a Olimpiadei de francezã, s-a intors, pe langã marele premiu, cu alte trei diplome de excelentã, din partea Universitãtii Bucuresti, a Institutului Cultural Francez, dar si a Asociatiei Profesorilor de Limba Francezã din Romania. De aceea, includerea sa in lotul national restrans pentru participarea la etapa internationalã, care se desfãsoarã la Aghveran, in Armenia, intre 25-30 septembrie a fost doar o recunoastere a performantei elevei husene, a muncii si talentului ei.