Durere si decentã în familia Principelui Radu

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Ieri, Alteta Sã Regalã Principele Radu si-a condus, la Bârlad, pe ultimul drum pe cea mai iubitã fiintã, mama, medicul Gabriela Eugenia Duda. Alãturi de de fiul profund îndurerat s-a aflat în permanentã Alteta Sã Regalã Principesa Margareta, dar si numerosi membri ai familiei Principelui. La iesirea din biserica unde s-a oficiat slujba de înhumare, care a fost condusã de episcopul vicar Ioachim Bãcãuanu, sute de oameni au omagiat-o pe defunctã cu aplauze si capete plecate.

Greu incercata familie a Principelui Radu s-a strans la cãpãtaiul Gabrielei Eugenia Duda incã de marti, 5 septembrie. Discreti si smeriti, membrii familiei au anuntat, incã de la momentul aducerii sicriului defunctei la Biserica ‘Sf. Dumitru’ din Barlad, cã doresc discretie, asa cum se cuvine oricãrei ceremonii de acest rang, in limitele normale. Accesul presei a fost permis doar la slujba de inhumare, in afara bisericii, dar nu si la cimitir, acolo unde s-au consumat cele mai grele momente. Fãrã probleme, media s-a conformat si a respectat pe deplin dorinta exprimatã de Casa Regalã a Romaniei. Si atmosfera din jurul bisericii unde s-a oficiat slujba, de cãtre Ioachim Bãcãuanu, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului si Bacãului, a fost cat se poate de civilizatã. Sute de oameni au asistat la ceremonial, iar cand a venit momentul ca mama Principelui sã plece pe cel din urmã drum, audienta a intampinat cortegiul cu aplauze si cu mesaje de condoleante. Oamenilor simpli li s-au alãturat si oficialitãtile locale, care i-au fost alãturi Principelui pe toatã durata procesiunii. De la primarul localitãtii, Dumitru Boros, si viceprimarul Roxana Miron, panã la conslieri locali si judeteni, toti au fost alãturi sufleteste de familia greu incercatã a Principelui si Principesei. ‘Este un moment greu, dureros si cred cã orice cuvant de imbãrbãtare pentru Alteta Sa Principele Radu, un barlãdean cu rãdãcini adanci in loalitatea noastrã, este binevenit. Ne-am alãturat Domniei Sale asa cum este corect, omeneste si crestineste, dar si din respect absolut pentru Casa Regalã a Romaniei, din care Principele face parte, onorand intregul nostru oras. Suntem alãturi de Alteta Sa, de Principesa Margareta a Romaniei si de toatã familia greu incercatã! Toate gandurile noastre, ale barlãdenilor, de compasiune si putere de a trece peste acest moment extrem de greu al existentei Sale se indreaptã cãtre Principele Radu’, a declarat, la finalul procesiunii de inhumare, primarul Dumitru Boros. Cortegiul funerar a urmat traseul obisnuit si, desi in timpul ceremonialului religios, multimea de oameni a crescut considerabil, circulatia rutierã nu a fost opritã niciun moment, panã la Cimitirul ‘Eternitatea’, acolo unde medicul Gabriela Eugenia Duda isi va dormi somnul de veci. Ziarul nostru se alãturã miilor de romani si caselor regale din toatã lumea care au transmis mesaje de condoleante familiei Altetei Sale Principele Radu.

Dumnezeu sã o odihneascã in pace

pe Gabriela Eugenia Duda!