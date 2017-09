«Dupã ce cã îi alungãm pe români din tarã, le mai facem si dosare penale. Si pentru ce?»

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu criticã dur modul în care statul român intentioneazã sã îsi pedepseascã cetãtenii plecati în strãinãtate, care, începând din 2018, riscã sã plãteascã amenzi dacã nu completeazã un formular prin care îsi declarã rezidenta fiscalã. Referindu-se la taxele nejustificate si la piedicile birocratice care continuã sã îi apese pe românii de peste hotare, Olteanu îi solicitã ministrului Finantelor, Ionut Misa, eliminarea din Codul Fiscal a mãsurii care prevede obligativitatea completãrii „Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, si anularea amenzilor aferente, în cazul necompletãrii acestui document.

În cadrul declaratiei politice sustinute, ieri, in plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu i-a transmis prim-ministrului Mihai Tudose cã, in loc de amenzi si dosare penale, e nevoie de mãsuri concrete pentru ca romanii din strãinãtate sã revinã in tarã definitiv si sã isi reintregeascã familiile. În acest context, deputatul liberal a atras atentia asupra situatiei grave cu care se confruntã judetul Vaslui, care ar avea peste un sfert din populatie peste granite. ßDin date neoficiale, peste 25% din populatia judetului Vaslui a pãrãsit Romania. Îmi explic astfel si mesajele, foarte multe, primite din partea oamenilor care au aflat cã, dupã ce aceastã tarã i-a respins, le-a retezat sansele, acum vrea sã-i si taxeze suplimentar, ba chiar sã le facã dosare penale. Pentru mine este inexplicabilã nu doar viteza cu care ne grãbim sã gãsim motive prin care sã-i taxãm pe romanii plecati in strãinãtate, ci si birocratia cu care continuãm sã-i apãsãm, sã le reamintim cã au plecat din tara care a perfectionat statul la coadã si completatul de formulare’, a declarat Daniel Olteanu. Parlamentarul liberal transmite un mesaj foarte clar ministrului Finantelor, Ionut Misa: ‘Vã rog, domnule ministru, sã intreprindeti demersurile necesare pentru anularea atat a obligativitãtii retinute in sarcina romanilor, alungati practic din aceastã tarã, de a completa documentul numit ‘Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania’, cat si a amenzilor aferente in cazul necompletãrii acestui document’, a declarat Daniel Olteanu, care a precizat cã, atat obligatia de a completa un formular care contine date tehnice, cat si amenintarea cu dosarul penal, pentru fals in acte publice, reprezintã un abuz la adresa romanilor care pãrãsesc tara’. ßSunt extrem de revoltat de modul in care niste functionari au evaluat, din birou, faptul cã oameni plecati din satele Romaniei pentru a-si gãsi un rost, multi dintre ei in agriculturã sau la munci necalificate, pot rãspunde fãrã a gresi la intrebãri precum ßSunteti rezident fiscal intr-un stat cu care Romania are incheiatã o conventie de evitare a dublei impuneri? În caz afirmativ, aveti obligatie fiscalã integralã in acel stat?’ De asemenea, intrebãrile referitoare la motivele plecãrii din Romania le gãsesc absolut provocatoare, inutile, si au doar darul de a le reaminti acestor oameni toate aspectele negative care ii fac sã priveascã spre statul roman cu manie. Foarte, foarte gravã mi se pare amenintarea cu dosarul penal pentru fals in acte publice, in cazul in care formularul e completat cu date eronate. Dupã ce cã ii alungãm pe romani din tarã, le mai facem si dosare penale! Si pentru ce? Pentru cã spun cã i-au alungat din aceastã tarã jaful, hotia, dezamãgirile, lipsa oricãrei sperante? Cine sunt acei functionari care pot decide cã acestea nu sunt motive reale?’, se intreabã parlamentarul liberal. Deputatul Daniel Olteanu ii transmite un mesaj transant si premierului Mihai Tudose: ßÎnainte sã le facem dosare penale romanilor plecati in strãinãtate, sã ne gandim ce facem pentru a-i readuce acasã, in mijlocul familiilor. Asta panã nu are loc, in afara tãrii si definitiv, reintregirea acestor familii, sau panã la momentul in care, mai grav, multi conationali vor decide sã renunte la cetãtenia romanã!’.