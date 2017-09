Dublu eveniment cultural, la Muzeul «Vasile Pârvan» Bârlad

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

La inceput de toamnã, Muzeul ‘Vasile Parvan’ Barlad lanseazã o invitatie la un dublu eveniment. Primul este expozitia EX-LIBRIS Constantin Brancusi, parte integrantã a unui program mai amplu care, printre altele, cuprinde si un simpozion international. Programul, in integralitatea lui, se va derula pe parcursul unui deceniu, din 2016 – 2026, aflandu-se sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Universitãtii de Arte din Bucuresti, Universitãtii de Vest din Timisoara si Universitãtii ‘Ovidius’ din Constanta. Anul 2016 a fost declarat ‘Anul Constantin Brancusi’ dorindu-se prin acest proiect omagierea celui care s-a nãscut in urmã cu 140 de ani (1876), la 19 februarie, in satul gorjan Hobita si a ajuns unul din cei mai mari sculptori ai omenirii. Proiectul reuneste aproximativ 200 de artisti plastici (graficieni, pictori, sculptori, ceramisti etc.) din Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, dar si scriitori si actori celebri. Echipa organizatoricã este formatã din prof. univ. dr. Florin Stoiciu, initiatorul proiectului, si lect. univ. dr. Lelia Rus, lect. univ. dr. Sanziana Romanescu, asist. univ. dr. Rãzvan Constantin Caratãnase si Gina Costescu. Panã la venirea la Barlad, expozitia a fost itineratã si expusã in institutii de culturã din Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Tulcea, Drobeta Turnu Severin, Sinaia, Targoviste, Targu Jiu, dar si in muzee din Serbia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Turcia, Franta. Cel de-al doilea eveniment al inceputului de toamnã este o expozitie in care protagonisti vor fi castigãtorii primei editii a Bienalei N. N. Toniza, ‘Dialogul Artelor’, care a avut loc la Barlad, in anul 2016. ‘Asa cum ne-am propus, de la bun inceput, in anul imediat urmãtor derulãrii bienalei, castigãtorii concursului vor beneficia de intregul nostru sprijin in organizarea unor expozitii personale. Vom avea posibilitate sã prezentãm publicului nostru mai multe lucrãri ale castigãtorilor, respectiv graficiana Radu Evelina, pictorul Doru Luchian si graficiana Adriana Ropotan – sectiunea tinere talente’, a declarat prof. Mircea Mamalaucã, directorul Muzeului ‘Vasile Parvan’. Cele douã evenimente vor fi vernisate duminicã, 24 septembrie 2017, ora 11.00 la sediul central al muzeului, de asit. univ. dr. Rãzvan Caratãnase si gazda evenimentului, prof. Mircea Mamalaucã.