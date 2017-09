DSP Vaslui, apel pentru donarea de sânge

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Având în vedere scãderea numãrului de donatori de sânge, Directia de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui atrage atentia asupra contributiei esentiale a donatorilor benevoli si face apel la populatia din judetul Vaslui pentru a dona sânge la Centrul Judetean de Transfuzie Sanguinã Bârlad, de luni pânã vineri, în intervalul orar 8.00-11.00.

Este nevoie de o donare regulatã de sange, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadã de timp limitatã. Din cauza faptului cã sangele este perisabil, este nevoie de donãri constante pentru a dispune de sange oricand si oriunde este nevoie. Recoltarea de sange se face in conditii stricte de sigurantã, de cãtre personal medical calificat, materialul de recoltare fiind steril si de unicã folosintã, deci nu prezintã risc de imbolnãvire. Se recolteazã sange persoanelor sãnãtoase, cu varste cuprinse intre 18-62 ani, cu greutatea corporalã minimã de 60 de kg. Donarea de sange se face la un interval de minimum douã luni, fãrã a depãsi 5 donãri pe an pentru barbati si 4 donãri pe an pentru femei.

Cine are nevoie de transfuzii de sânge?

– femeile cu complicatii ale sarcinii: avort, sarcinã extrauterinã, hemoragii declansate inainte, pe parcursul sau dupã nastere; – copiii cu anemie severã, adesea determinatã de malnutritie; – persoanele cu traumatisme severe datorate unor accidente; – bolnavii de cancer; – persoanele care sunt supuse unor interventii chirurgicale; – bolnavii suferinzi de talasemie (boalã hematologicã cu transmitere geneticã in care organismul produce prea putinã hemoglobinã) si hemofilie (boalã hematologicã cu transmitere geneticã care apare prin mostenirea unor factori de coagulare anormali). Poti dona sange dacã indeplinesti urmãtoarele conditii: – varsta cuprinsã intre 18-62 de ani; – greutatea corporalã minimã de 60 de kg; – tensiunea arterialã – sã fie peste 110/60 mmHg. Dacã esti hipertensiv, chiar se recomandã donarea (cu conditia ca valorile tensiunii arteriale sã nu depãseascã 200/100 mmHg), ca mijloc de scãdere a tesiunii arteriale si implicit scãderea riscului de aparitie a complicatiilor; – nu ai consumat alcool sau masã bogatã in grãsimi cu 72 de ore inainte de a dona; – nu ai avut in ultimul timp interventii chirurgicale sau pierderi de sange; – au trecut minim 60 de zile de la ultima donare; – nu ai avut boli ca: hepatitã, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, ulcer, diabet zaharat, boli de piele, boli de inimã sau nu ai afectiuni acute care sã necesite tratament cu antibiotic; – nu esti gravidã, nu esti lehuzã (nu poti dona sange timp de 18 luni dupã nastere) sau nu esti in perioada menstrualã; – nu ai o profesie ce te expune potential la anumite afectiuni specifice (mulgãtori, ingrijitori de animale, mãturãtori etc.) sau o profesie ce presupune un consum nervos intens (soferi, piloti, operatori utilaje grele etc.); – nu ai stãri emotionale exagerate, teamã persistentã fatã de actul donãrii sau stare de obosealã (toate acestea determinã o tulburare a circulatiei sangelui dupã donare cu posibilitatea aparitiei lesinului).

Care sunt beneficiile donarii voluntare si regulate de sânge?

Pentru donator: – imbunãtãtirea stãrii de sãnãtate si incurajarea unui stil de viatã sãnãtos; – creste stima de sine; – devine un model pentru ceilalti putandu-i motiva si pe altii sã doneze; – se bucurã de o verificare periodicã a stãrii de sãnãtate (examen medical si analize de laborator); – beneficiazã de recunoastere din partea societãtii. Pentru pacient: – salvarea vietii sau imbunãtãtirea stãrii de sãnãtate; – acces echitabil la sange sigur inclusiv in situatiile de urgentã si dezastre; – reduce riscul complicatiilor imunologice; – scade presiunea asupra familiei pacientului de a gãsi donator; – sustine spiritul de generozitate putand deveni la randul sãu un viitor potential donator. Pentru serviciile medicale: – sunt capabile sã asigure cantitatea si accesibilitatea la sange si produse de sange, fãcand astfel fatã tuturor cererilor; – creeazã incredere in ceea ce priveste siguranta sangelui si a produselor de sange (sangele este testat neputandu-se transmite HIV sau alte boli infectioase, utilizarea instrumentarului steril si de unicã folosintã pentru fiecare donare, rezultatele testelor sunt confiden – tiale, presupune un atent control al calitãtii sangelui privind – testãrile, procesarea, etichetarea si stocarea); – eliminã riscul aparitiei socului posttransfuzional, transfuziile de sange realizandu-se respectand cu strictete anumite reguli privind compatibilitatea dintre sangele donatorului si cel al primitorului. Pentru comunitate: – asigurã necesarul de sange, inclusiv in situatii de urgentã si dezastre; – promoveazã un stil de viatã sãnãtos; mentine viu spiritul de intrajutorare la nivelul comunitãtii respective; – incurajeazã voluntarismul si implicare activã a comunitãtii; – incurajeazã dezvoltarea parteneriatelor la nivelul comunitãtii; – creste calitatea vietii si imbunãtãteste calitatea imaginii comunitãtii. De mentionat faptul cã, donatorii de sange primesc pentru fiecare donare tichete de masã, zi liberã de la locul de muncã si reducere de 50% la abonamentul pentru transportul in comun, dacã donarea se face la institutia de profil din localitatea de domiciliu sau in care donatorul este angajat.